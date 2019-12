Soeur Odile cultive les trucs et astuces et sort un livre

Poitiers, France

C'est un avec un grand sourire que Sœur Odile nous reçoit à l' Abbaye Sainte Croix à St Benoit près de Poitiers. "Je ne vous emmène pas dans mon jardin car non seulement il est dans la partie privative des sœurs et puis avec toute cette gadoue" nous prévient-t-elle ."C'est un ouvrage très simple, c'est beaucoup d'observations de la nature. Tiens un jour j'ai retrouvé un vieux cageot au fond du terrain et j'ai découvert qu'en dessous la terre était meuble et prête pour qu'on y plante quelque chose, du coup j'ai mis des cartons un peu partout dans le potage". Soeur Odile découvre par hasard la permaculture et reconnait qu'elle a été satisfaite l'an dernier de proposer des salades tout l'hiver à la communauté.

les trucs anti gaspi - VH

J'ai la chance de partager mon jardin avec des animaux

Parfois elle sait aussi se montrer philosophe et bonne joueuse "J'ai la chance de partager mon jardin avec des animaux qui souvent se servent avant moi, par exemple les cerises, vous arrivez avec un gros panier et elles ont été mangées pendant la nuit par les oiseaux ou encore des feuilles de blettes mangées par les biches". Son livre propose aussi une deuxième partie consacrée à la cuisine (avec des recettes) et à la maison avec des trucs et astuces (comme détacher le linge). Et puis ce livre se termine aussi par des petits conseils "pour que dans notre vie on soit un peu moins stressé et plus heureux en famille".