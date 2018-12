Soignée pour un cancer, Véronique Sanson annonce son retour sur scène

Elle veut fêter ses 70 ans sur scène. Soignée pour une tumeur cancéreuse à l'amygdale depuis septembre, Véronique Sanson a annoncé dimanche son retour sur scène pour avril.

Interviewée dans le JT de France 2, la chanteuse est apparue fatiguée mais optimiste. "Ça va mieux mais, ce n'est pas fini, a-t-elle dit à propos de sa guérison. C'est en bonne voie. Je croise les doigts, je suis encore fatiguée, mais je vais reprendre. Je ne suis pas à mon top, mais c'est une question de temps".

"Mes cordes vocales sont nickel. C'est toute la périphérie qui n'est pas encore en très bon état", a-t-elle précisé.

Dix concerts prévus en France et en Belgique

Le premier concert est prévu le 24 avril au Palais des Sports de Paris, jour de son anniversaire. La chanteuse doit se produire à nouveau deux jours plus tard dans la même salle.

Au total ce sont dix représentations qui attendent Véronique Sanson en avril et mai en France et en Belgique, a annoncé son producteur Gilbert Coullier dans un communiqué. Au programme, des titres de son quinzième album studio "Dignes, dingues, donc..." et peut-être même quelques uns avec celles et ceux qui l'ont accompagnée sur son dernier opus "Duos volatils", sorti à la rentrée.

Son cancer à la gorge révélé publiquement le 11 septembre dernier l'avait contrainte à annuler onze concerts prévus en novembre et décembre.