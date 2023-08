Soigneur d'un jour cet été au Parc Floral d'Orléans : la formule séduit

Si vous aimez les animaux, c'est une expérience qui devrait vous intéresser "Soigneur d'un jour". Se glisser dans la peau d'un soigneur-animalier. La formule existe dans tous les grands parcs zoologiques en France. Et à Orléans pour la deuxième année consécutive, le Parc Floral de La Source propose cette animation durant l'été, deux jours par semaine.

Une visite de l'envers du décor, vous allez découvrir durant trois heures les coulisses de ce métier en participant aux soins des animaux de la ferme, des oiseaux, de la serre aux papillons et jusqu'à la préparation des repas et à l'entretien des différents espaces animaliers.

Des soigneuses animatrices aux petits soins

Ce jeudi après-midi, Anaïs et Laura sont les deux soigneuses qui accompagnent le petit groupe. Elles commencent par emmener les chèvres se promener. "Elles vont s'arrêter souvent pour manger comme ici il y a des bambous, elles adorent cela alors il faut que l'on soit derrière pour les pousser un peu" s'amuse Anaïs Guignard qui insiste sur le bien-être de cette balade. "Elles gambadent, elles sont heureuses d'aller marcher, ça leur fait du bien pour les muscles, le coeur les pieds et puis leur moral surtout".

Le groupe suit Rosette, Blanchette, Oscar et les autres chèvres qui partent se promener - Lydie Lahaix

La jeunes soigneuse-animatrice connait bien son troupeau. "Rosette est passionnée par les petites chèvres ce sont ses amies donc elle file les retrouver. Une chèvre c'est très intelligent, largement autant qu'un chien". A ses cotés, les participants ne perdent pas une miette des explications. Nathalie s'est inscrite avec son fils, elle habite La Chapelle Saint-Mesmin, elle a chez elle des poules, des canards, des paons et.. quelques chèvres. C'est un rêve ce qu'elles font dit-elle, "j'avais envie de monter ma petite ferme chez moi à la maison mais c'est trop de corvées et il y a trop de contraintes au niveau de la sécurité, mais j'adore et je suis là pour prendre des conseils".

Un détour par l'animalerie, une sorte de "bureau" des soigneuses, que le public d'ordinaire ne visite pas - Lydie Lahaix

Et ça tombe bien Laura Junger n'en manque pas. A 24 ans, la benjamine de l'équipe a de la passion à revendre. Arrivée au Parc floral il y a six mois, elle savoure son plaisir de travailler là "clairement c'est le métier que j'ai voulu faire depuis toute petite. J'aime transmettre au public et sur cet espace de 35 hectares quand on arrive nous le matin, qu'il n'y a personne et qu'on entend que les oiseaux, vraiment c'est trop bien" dit-elle des étoiles dans les yeux.

"C'est un métier de passion"

Changement de décor. Le jeudi, c'est le jour d'arrivée des chrysalides qu'il faut coller sur des morceaux de bambous, avant d'aller les accrocher dans la serre aux papillons où il fait 32 degrés. Lyne, Léonie, Cassie, 14 et 15 ans, prennent leur rôle très au sérieux, les trois jeunes filles appliquent les consignes à la lettre. Lyne est déjà venue ici en stage, sa passion des animaux elle aimerait en faire son métier plus tard, comme Anaïs avec qui elle échange beaucoup.

Dans la serre aux papillons Anaïs accroche les chrysalides collées sur les baguettes en bambou © Radio France - Lydie Lahaix

Et puis en coulisses le groupe a aidé à préparer les assiettes de fruits pour les papillons, elles sont disposées un peu partout dans la serre. Kiwis, bananes, oranges, "des fruits mous car le papillon n'a pas de bouche, il vient pomper avec sa petite trompe le jus des fruits. Nous changeons les assiettes tous les jours et nous leur mettons aussi de l'eau au miel".

Les assiettes de fruits joliment décorées par les soigneuses, sont changées chaque jour - Lydie Lahaix

A côté de la préparation des repas, du nourrissage et des soins quotidiens prodigués aux animaux, il y a le nettoyage. Commence alors l'opération curage de l'enclos des ânes pour les soigneurs d'un jour. Et là encore tout le monde participe. "Allez hop il y a quelqu'un qui prend les seaux et on cherche les crottins au sol" lance Laura. "On fait cela tous les jours et après on nettoie l'intérieur des box, on enlève la paille sale et on remet une botte propre".

La technique de Laura est bien rodée pour ramasser les crottins en un minimum de temps - Lydie Lahaix

Et ces ânes ont droit à du produit anti-mouche, parce que Jojo le mâle est allergique aux mouches et aux moustiques. "Cela lui fait des plaques" explique la jeune femme "du coup nous lui avons fait faire sur mesure des pantalons pour ânes, ils viennent de l'île de Ré et comme ça notre Jojo il est protégé et il est trop beau avec son pantalon" !

Le câlin des ânes sous les yeux des soigneurs animaliers d'un jour - Lydie Lahaix

Les soigneurs animaliers sont cinq, pour s'occuper des 220 oiseaux, de la dizaine de chèvres, des moutons, poules, ânes et poneys, également des 200 à 300 papillons. Passionnées comme Laura et Anaïs qui conclue "ça nous fait chaud au coeur d'emmener comme cela des gens qui veulent venir avec nous, c'est aussi le but de notre métier de sensibiliser, donc on est ravi de faire cette activité".

L'animation "soigneur d'un jour" est proposée les mardi et jeudi, matin et après-midi, jusqu'au 31 août. Cela coûte 40 euros, les billets peuvent être achetés en ligne. A noter que cela existe durant les petites vacances scolaires, Toussaint, février, Pâques mais pas à Noël, dans ce parc Floral d'Orléans-La Source qui reste l'endroit le plus visité du Loiret.