Soirées Lyriques de Sanxay : la dernière représentation de l'opéra Aïda écourtée à cause de la pluie

Les deux premières représentations des Soirées Lyriques de Sanxay avaient réussi à passer entre les gouttes. La troisième n'y est pas parvenu. Le festival d'opéra de plein air a dû être écourtée mercredi soir à cause de la pluie. Les spectateurs ont dû quitter le site gallo-romain au milieu de l'acte III d'Aïda de Giuseppe Verdi.

"C'était d'autant plus frustrant que c'était la première fois que je voyais un opéra, et c'était tellement beau, vraiment magnifique, mais on est resté sur notre faim parce que la pluie est arrivée"