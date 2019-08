Soirées Lyriques de Sanxay : les doyens des bénévoles racontent les 20 ans du festival d'opéra en plein air

Sanxay, France

A la limite entre la Vienne et les Deux-Sèvres, la commune de Sanxay figurait déjà parmi les sites archéologiques majeurs de l'antique province d'Aquitaine. Avec les Soirées Lyriques organisées chaque été sur le site gallo-romain depuis vingt ans, la ville est devenue une capitale de l'opéra de plein air à prix abordable (19 à 87 euros).

"Plutôt les sardines que l'art lyrique"

Doyens des 250 bénévoles des Soirées Lyriques, Jean-Claude et Annick Combes ont vécu les débuts du festival il y a vingt ans. "Ça a commencé avec Rigoletto. Au début c'était compliqué parce qu'on travaillait avec rien, on a monté un opéra, comme dit l'autre, avec des bouts de ficelles", raconte le maçon à la retraite qui monte et démonte encore aujourd'hui le décor pharaonique.

"L'amour est enfant de bohème, pa-pa-pa-pa... L'opéra ce n'était pas trop notre truc, mais à force d'écouter, on y prend goût, Carmen, Rigoletto, la Traviata, Nabucco, Madame Butterfly

Deux décennies plus tard, leur bébé a grandi. Près de 10.000 spectateurs sont attendus du 10 au 14 août. "Les Soirées Lyriques ont fait connaitre Sanxay partout, c'est la première fois que l'on voit des affiches du festival dans le métro parisien", s'enthousiasme Annick, responsable de la buvette à champagne.

"L'autre soir depuis la maison, on entendait le violon et la diva chanter comme si on était avec elle, avec Aïda, pour le 20eme anniversaire, ça va être grandiose !"

