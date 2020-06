Soixante six jackpots décrochés pour la réouverture du casino de Santenay

Comme tous les établissements "non essentiels", la casino de Santenay a dû cesser son activité pendant le confinement. L'établissement a rouvert ses portes ce mardi 2 juin et annonce déjà des jackpots.

Ce mardi 2 juin, c'était le grand retour des clients et jackpots au casino de Santenay en Côte-d'Or. En une seule journée, l'établissement a vu 66 Jackpots remportés dont un de 13 029 € ! Voilà de quoi fêter le déconfinement dans de bonnes conditions pour l'heureux gagnant.

Des mesures sanitaires sont mises en place

Malgré quelques restrictions, la salle des machines à sous et jeux de table électronique ainsi que le bar du Comptoir JOA ont retrouvé une vie animée. Les jeux traditionnels et le restaurant sont quant à eux fermés pour le moment, mais un service snacking est proposé par l'établissement. Le Casino JOA de Santenay a été aménagé pour accueillir clients, collaborateurs et partenaires dans les meilleures conditions. Pour y accéder, la pièce d’identité est toujours requise et le port d'un masque de protection est obligatoire.

Les horaires ont aussi évolués. Le casino de Sntenay est ouvert du dimanche au jeudi, de 9h à 2h du matin, le vendredi et samedi de 9h à 4h du matin.

- - -

Attention :

Jouer comporte des risques. endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) ».