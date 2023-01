Soixante tableaux du musée des Beaux-Arts de Quimper bientôt en route pour le Japon

L'exposition Lumière et vent en Bretagne débutera en mars non pas à Quimper, mais au Japon ! Soixante tableaux, petits et grands, se refont une beauté avant de quitter la collection permanente et la réserve du musée des Beaux-Arts de Quimper. Ils partiront début mars pour une exposition itinérante au Pays du Soleil levant , dans cinq villes de l'archipel.

D'ici là, la salle Bretagne, située au rez-de-chaussée du musée, est fermée au public. A l'intérieur, sur une table, se trouvent des pinceaux, du vernis, des chiffons, certains cadres de tableaux, rangés depuis longtemps, doivent être réparés.

Estampe japonaise

Les oeuvres envoyées au Japon ont été choisies avec soin, et mettent en lumière les liens qui unissent le pays à la Bretagne. La région a été "une terre de laboratoire pour les artistes", explique Guillaume Ambroise, le conservateur du musée des Beaux-Arts de Quimper. "Beaucoup d'artistes qui ont séjourné en Bretagne ont été des grands amateurs de l'art japonais et notamment de l'art de l'estampe japonaise." Alors forcément, "un certain de nombre de créations réalisées en Bretagne sont marquées du sceau de l'estampe japonaise".

Cette exposition itinérante, qui porte sur l'école de Pont-Aven et "l'émergence et l'apparition du synthétisme" devrait donc parler aux visiteurs japonais.

A Tokyo en mars

Au Japon, l'exposition débute à Tokyo le 25 mars, et se terminera en juin 2024 à Hiroshima. Ce prêt a été élaboré avec l'appui de l'ambassade de France au Japon et une organisation japonaise, la White international compagny , qui monte des expositions et des échanges à travers le monde.