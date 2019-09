Solalito coupe la seule oreille de la novillada matinale dans les arènes de Nîmes

Le jeune nîmois a réussi ses débuts en novillada piquée. El Rafi et Fernando Plaza sont repartis sans trophée.

Nîmes, France

Solalito a coupé la seule oreille de la novillada de ce samedi matin pour le deuxième rendez-vous de la feria des Vendanges. Le jeune Nîmois, qui fêtera ses 19 ans en décembre prochain, a réussi ses débuts en novillada piquée et vécu un moment d'émotion intense dans les arènes de sa ville. L'autre jeune nîmois du cartel, El Rafi, aurait pu lui aussi couper une oreille s'il n'avait pas été malheureux à la mise à mort de son second exemplaire. Mais il est finalement reparti sans trophée tout comme le madrilène Fernando Plaza, peu à son aise. Globalement la novillada n'a pas laissé une bonne impression, notamment en raison du manque de force et de transmission du bétail de San Sebastian.