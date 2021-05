Festid'AL : Soldat Louis et Sinsemilia en concert à Gorron en juillet lors de la 12e édition

La 12e édition du Festid'AL, à Gorron, est maintenue. Elle se déroulera les 9 et 10 juillet prochains à proximité de l'Espace Colmont. Plusieurs concerts sont au programme dont ceux de deux célèbres groupes, Soldat Louis et Sinsemilia.

Le maintien de la 1e édition du Festid'AL à Gorron est un rayon de soleil alors que les annonces de report ou d'annulation de rendez-vous culturels et musicaux se sont multipliés ces derniers temps en Mayenne, en raison de la crise du coronavirus et des mesures de sécurité sanitaire.

"L'association Les Amis d'AL Foncent ont attendu les annonces gouvernementales de début mai, ont pesé le pour et le contre, ont consulté leurs bénévoles actifs et leurs partenaires pour finalement prendre la décision de maintenir le festival de musiques actuelles de Gorron. Nous faisons ce choix pour défendre la culture, pour les habitants et le territoire, pour le lien social qui nous a tant manqué, pour les bénévoles qui sont restés mobilisés et parce que les mesures sanitaires prévues pour l'été nous laissent entrevoir un beau moment de culture, de fête, de retrouvailles, debout, avec une boisson et une galette-saucisse à la main", expliquent, dans un communiqué, les organisateurs.

Une vingtaine de concerts sont programmés les 9 et 10 juillet. Deux célèbres groupes viendront dans le bocage mayennais : Soldat Louis et Sinsemilia.

Les organisateur précisent, par ailleurs, que tout sera mis en place pour assurer la sécurité sanitaire du public, pour le respect des gestes barrières. Une "brigade sanitaire" veillera au bon déroulement de cet événement qui attire, en temps normal, plusieurs milliers de spectateurs.