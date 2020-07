Soldes: la saison redémarre au village des marques de Nailloux

Après des mois d'attente et de craintes, la reprise s'annonce finalement prometteuse pour le Nailloux Outlet Village. Pour rappel, ce grand ensemble réunit 70 enseignes et plus de 110 marques, sans oublier ses trois restaurants. Et les premiers chiffres post-déconfinement sont plutôt encourageants. Pour ses soldes d'été qui ont commencé depuis le 15 juillet, le chiffre d'affaires est en augmentation de 17% par rapport aux soldes de l'année dernière. La fréquentation du site elle bondit de 31% comparé à la même période l'été dernier.

La queue à l'entrée d'une enseigne du village des marques de Nailloux. © Radio France - Marius Delaunay

En semaine, les allées du village restent toutefois clairsemées et parfois calmes, loin de l'agitation de certains étés. "J'ai connu des périodes beaucoup plus agitées" confie Martine, une toulousaine habituée du shopping ici. "Il y a la queue pour un magasin ou deux en ce moment mais pas plus" selon elle. "C'est plutôt calme mais je ne vais non plus m'en plaindre".

Une impression de calme qui semble pourtant trancher avec les chiffres annoncés par la direction. Certains gérants d'enseigne le confirment, la reprise est plutôt bonne et l'été prometteur. En tout cas, l'agitation se fait nettement plus sentir les week-end sur le site de Nailloux.

Une nouvelle clientèle

En dehors des habitués du village qui ont repris leur traditionnel shopping, les gérants d'enseigne ont aussi affaire à une nouvelle clientèle de vacanciers cette année, presque exclusivement français étant donné les restrictions de voyage liées à la crise du coronavirus. "On a plutôt l'habitude d'entendre parler anglais ou allemand à la caisse l'été mais pas cette année" selon Anne-Claude Silvain, la manager du village des marques de Nailloux.

Depuis l'ouverture des soldes, elle l'affirme, les vacanciers français sont nombreux à venir faire leurs emplettes à Nailloux. Ce qui pourrait expliquer en partie cette embellie pour le grand village commercial, "en espérant qu'elle dure tout l'été" selon Anne-Claude Silvain. Dans le meilleur des cas, tout cela ne rattrapera pas néanmoins les mois perdus à cause du confinement. Les magasins pourront en tout cas faire un bilan plus large de leur année une fois vers septembre une fois la rentrée arrivée.