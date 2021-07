Soleil espéré et attendu à Eguzon pour la Fête du Lac 2021

C'est ce dimanche (18/07) que se déroule la traditionnelle fête du Lac. À Éguzon et dans les communes alentours de Cuzion et Saint-Plantaire ! Au programme dès la fin de la matinée des démonstrations de disciplines nautiques et de nombreuses animations.