Soleil et neige, "on se régale aux Monts d'Olmes"

Florian avec sa fille Elena 5 ans et son fils Nino 8 ans vivent à Donneville dans le Lauragais et font l'aller-retour dans la journée

On prend un grand bol d'air pur, direction les Monts d'Olmes dans les Pyrénées ariégeoises où la saison des sports d'hiver bat son plein. Il est tombé deux mètres de neige ces derniers jours et le soleil jusqu'à ce mercredi encore était radieux.

"Bien content de reprendre les bâtons"

Les locaux viennent en profiter à la journée. A l'instar de Michel qui habite Varilhes à côté de Foix, croisé au moment où il pliait bagage après une journée de ski ensoleillée, il raconte : "au bout de deux ans d'arrêt de ski on est bien content de reprendre les bâtons, là-haut c'est magnifique, avec de le neige froide, de qualité et des pistes bien entretenues".

Michel, skieur à la journée, venu de Varilhes près de Foix. © Radio France - Pascale Danyel

Au passage Michel donne une petite leçon de géographie et nomme le relief alentour : "le pic de Saint-Barthélemy, le pic Galinat, le col d'Appy, le col de Cadène et depuis les crêtes on voit la vallée d'Ax-les-Thermes de l'autre côté."

Dévaler la piste de luge jusqu'à plus soif

Jean-Philippe habite Toulouse et lui aussi fait l'aller-retour aux Monts d'Olmes pour la journée. Sur la piste de luge son enthousiasme est communicatif : "c'est génial, on est venu à huit, quatre adultes, quatre enfants, on a déjeuné en terrasse en plein soleil, on fait de la luge depuis ce matin et n'en ont jamais assez. Ciel bleu, pas un nuage, voire limite un peu trop chaud et surpris de voir autant de neige. On commence bien les vacances !"

Au pied des pistes de la station des Monts-d'Olmes, la piste de luge. © Radio France - Pascale Danyel

Séjour à la semaine pour les habitués de la station

Si aux Monts d'Olmes, les vacanciers sont principalement de passage pour la journée, on croise aussi quelques habitués propriétaires de leurs studios, comme Maguy, 79 ans, habitante de Mazamet dans le Tarn, elle passe la semaine aux Monts d'Olmes : "on se régale aux Monts d'Olmes, on y vient avec plaisir depuis des années, on est fidèle et on le restera."

Maguy et ses proches occupent un studio au pied des pistes toute la semaine. © Radio France - Pascale Danyel

La météo y fait beaucoup : "il fait beau, c'est la liberté, le grand air, le sport, on a choisi la bonne semaine car il fait beau." Sans s'appesantir sur ce qui attend les vacanciers de la dernière semaine de décembre, Maguy conclut : "ça va pas durer, mais nous on s'en fiche, dimanche on redescend !