Soli'run, la course solidaire, fête ses 10 ans dimanche au bois de Boulogne

La Soli’run est une course qui rassemble des sportifs du dimanche, des athlètes aguerris et des marcheurs qui souhaitent associer leurs kilomètres à une cause. Elle aura lieu cette année 2022 au bois de Boulogne. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l’association Habitat et Humanisme.