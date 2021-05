Solo de Ferrera et présentation des Pedraza de Yeltes : les cartels de Mont-de-Marsan dévoilés

A défaut de fêtes populaires, la ville de Mont-de-Marsan veut organiser des corridas cet été, les 23, 24 et 25 juillet. La ville vient d'en dévoiler les cartels (les affiches) ce vendredi 7 mai. "Après beaucoup de frustration, de patience, d'abnégation, on peut présenter une feria que je considère de haut niveau" s'est réjoui Christophe Andinet, le président de la commission taurine de Mont-de-Marsan. Quatre corridas seront organisées ainsi qu'une novillada. L’événement majeur de ces annonces concerne la corrida du samedi 24 juillet après-midi : un solo d’Antonio Ferrera. Le matador espagnol affrontera seul six taureaux d’Adolfo Martin. Les deux dernières fois où il s’est enfermé face à six taureaux ont généré des triomphes telluriques : le 24 octobre de l’an dernier, chez lui, à Badajoz (Espagne) et surtout à Madrid en octobre 2019.

Le lendemain, le dimanche 25 juillet 2021, les taureaux de Pedraza de Yeltes, qui triomphent depuis plusieurs années à Dax, seront présents pour la première fois dans les arènes du Plumaçon de Mont-de-Marsan. Le torero landais Thomas Dufau sera à l'affiche de la corrida du vendredi 23 juillet pour célébrer les dix ans de sa prise d'alternative.

Le samedi 24 juillet, deux corridas seront organisées, une le matin, l'autre l'après-midi.

La billetterie en ligne sera ouverte à partir du 24 mai, uniquement pour les abonnements dans un premier temps. A partir du 21 juin, s'il reste des places, elles pourront être achetées par tous les publics. Les spectacles se dérouleront probablement avec une jauge réduite, dont le niveau n'a pas encore été précisé par la préfecture.

Cartels des corridas de Mont-de-Marsan en juillet 2021

Vendredi 23 juillet

Taureaux de Jandilla pour Enrique Ponce, Daniel Luque et Thomas Dufau, qui célèbre les dix ans de son alternative.

Samedi 24 juillet

Le matin : taureaux d’Alcurrucen pour Diego Urdiales, Paco Ureña et Emilio De Justo.

L'après-midi : taureaux d’Adolfo Martin pour Antonio Ferrera, en solo.

Dimanche 25 juillet

Le matin : novillada sans picador, avec des novillos de Jean-Louis Darré, Alma Serena, La Espera et Casanueva.

L'après-midi : taureaux de Pedraza de Yeltes (en présentation à Mont-de-Marsan) pour Domingo Lopez Chaves, Alberto Lamelas et Gomez del Pilar.