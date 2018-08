Longpré-les-Corps-Saints, France

Le Tour de France n'est pas réservé qu'aux cyclistes ! Les motards, eux aussi, ont leur épreuve, mais attention : le Tour de France des motos anciennes ! Dimanche 19 août, 70 motards ont pris le départ depuis Longpré-les-Corps-Saints, pour un périple de trois semaines, dans le Nord en passant par les Alpes, et même St-Tropez ! Des motards passionnés de vieilles bécanes, des années 20 à 60.

Hervé Quantin, vice-président du Gavap Copier

Hervé Quantin, 74 ans, est vice-président du Gavap (Groupement des amateurs de véhicules anciens de Picardie) qui organise le Tour tous les deux ans : "Toutes les motos qui sont au départ doivent arriver à Flixecourt. On espère avoir un temps clément, car nous sommes hébergé tous les soirs en camping. Il faut monter sa tente tous les soirs, la démonter le matin pour repartir. Il y a de moins en moins de pannes car les motos sont de mieux en mieux préparées, mais de temps en temps ça arrive, et on se creuse bien les méninges pour les faire marcher !"

L'objectif, c'est de bien prouver que toutes ces motos peuvent rouler !

— Hervé Quantin

4.500 kilomètres à travers la France

Cette année, c'est la quinzième édition. La première étape ce dimanche est la plus longue : 260 kilomètres jusqu'au Quesnoy dans le Nord. Au total, le peloton va parcourir 4.500 kilomètres en dix-neuf étapes jusqu'à rentrer à Flixecourt (Somme) le 8 septembre.

Jean est venu des Landes avec sa belle moto de 1928 © Radio France - Pauline Pennanec'h

Quand on a goûté au Tour, on ne peut plus s'en sortir !

— Jean, originaire des Landes

Jean, originaire des Landes, est un habitué du Tour. Avec sa Terrot datant de 1928, il espère finir le Tour : "Le challenge, c'est de sortir avec la plus vieille moto possible ! Bientôt j'espère avoir une courroie qui sera plus vieille que ça."

Francis et sa Peugeot rouge © Radio France - Pauline Pennanec'h

Mais pas de maillot jaune sur ce Tour : c'est pour le plaisir nous dit Francis. Pas des pointes de vitesse comme Christopher Froome : "On roule en moyenne à 45 km/h. Parfois on arrive à monter à 70 km/h mais ça peut être difficile pour ces machines."

Les doyens du peloton

Roger, 80 ans, et Danielle son épouse, 77 ans, sont les plus anciens. Le couple roule à bord d'une moto historique : "Cette moto a fait l'escorte au président René Coty !" Le couple est originaire de Bourseville, village que le peloton va traverser : "Tout le monde va venir me voir !"

Evelyne, l'une des trois pilotes féminines du Tour de France © Radio France - Pauline Pennanec'h

Le maillot vert est décerné à Evelyne, 69 ans, qui l'avoue : "Moi je peux rouler à plus de 100 km/h, c'est sûr ! Quand il y a des belles lignes droites, on se fait plaisir !" Evelyne fait partie des quelques femmes du Tour : "Au départ, dans les premières années, il n'y avait pas de femmes, ou très peu. Seulement des accompagnatrices. Maintenant, on est trois à piloter." Histoire de prouver à tout le monde qu'une moto, même ancienne, c'est fait pour rouler.