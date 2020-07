Son dessin de Saint-Malo à l'encre de Chine fascine les internautes

En novembre dernier, Pablo Raison, jeune artiste de 19 ans originaire de Normandie a créé l'admiration de dizaines de milliers d'utilisateurs de Twitter en dessinant la carte de France à l'encre de Chine.

Cet étudiant à l'école européenne supérieure de l'image d'Angoulême récidive cet été avec une nouvelle proposition. Ces derniers jours, Pablo a révélé sur Twitter quelques extraits d'un nouveau dessin. Il a choisi de croquer la ville de Saint-Malo et son blason. La version finale a été dévoilée ce vendredi 24 juillet.

Sur cette composition à l'encre de Chine on peut ainsi admirer les bâtiments de la cité corsaire en trois dimensions. On y voit aussi Dinard et le Cap Fréhel. Pablo Raison explique qu'en réalisant ces dessins il espère donner envie aux gens de visiter ces villes et les découvrir.

Une ville dans laquelle il aime se promener

"J'ai réalisé la ville de Saint- Malo car c'est une ville que je connais bien et que j'aime beaucoup. A chaque fois que j'y vais avec ma famille on fait toujours le tour des remparts," confie le dessinateur qui s'est aussi appuyé sur plusieurs documents pour réaliser son oeuvre.

"J'ai utilisé les vieux plan de Saint-Malo de Pierre Aveline, mais aussi des plans de la ville de Cassini. Enfin je me suis repéré grâce à Google Earth," raconte le jeune homme qui va faire son entrée en troisième année à l'Ecole Européenne Supérieure de l'Image d'Angoulême.

Une nouvelle fois, les internautes ont accueilli son travail avec beaucoup d'enthousiasme.