Son et lumière de Cléry : "malgré le pass sanitaire, on s'en sort plutôt bien"

C'est ce samedi soir la dernière représentation de la saison pour le traditionnel son et lumière de Cléry. L'arrivée brutale du pass sanitaire a fait chuter la fréquentation de 20%, mais le bilan est plus qu'honorable. Entretien avec Olivier Jouin, co-metteur en scène du spectacle.

Ce samedi soir a lieu la dernière représentation de la saison pour le traditionnel son et lumière de Cléry. L'événement a été créé il y a 25 ans et change régulièrement de thème. Depuis 2018, c'est l'histoire de la seconde guerre mondiale dans la région orléanaise qui est racontée à travers le spectacle "Liberté, les combattants de l'ombre". L'an passé, le son et lumière avait été annulé en raison de la crise sanitaire. Cette année, il a bien eu lieu, grâce aux 260 bénévoles, et malgré l'entrée en vigueur du pass sanitaire en plein milieu du calendrier des représentations. Bilan avec Olivier Jouin, co-metteur en scène et président de l'association du son et lumière de Cléry.

Vous aviez renoncé l'année dernière à jouer le spectacle en raison du contexte sanitaire, la décision cette année de le maintenir a-t-elle été difficile à prendre ?

Très difficile, même ! Fin mai, nous avons réuni le comité d'organisation : le oui l'a emporté par 19 voix contre 16, c'est dire si nous avons hésité ! A cause de l'aspect sanitaire bien sûr, mais aussi pour des raisons économiques : le son et lumière dépend à 80% des recettes, il fallait donc que les spectateurs répondent présents. Mais à l'arrivée, on peut dire qu'on a pris la bonne décision, on a eu raison de jouer !

Vous avez pourtant subi de plein fouet l'instauration du pass sanitaire...

Oui, et l'impact a été très fort. En 2018 et en 2019, les 8 représentations avaient affiché complet, nous avions chaque fois rempli notre gradin de 960 places. Cette année, nous n'aurons fait le plein que 2 fois : le premier samedi, où le pass sanitaire n'était pas exigé, et a priori ce soir, maintenant que les gens sont un peu plus familiers avec l'idée du pass sanitaire. Au final, nous aurons accueilli environ 6 000 spectateurs, soit une chute de 20 à 25% de la fréquentation. Et de toute évidence, seuls les vaccinés sont venus : rares sont ceux qui ont envie de subir un test PCR pour assister à un spectacle...

"Nous avons somme toute obtenu un beau succès cette année" se réjouit Olivier Jouin © Radio France - François Guéroult

Mais vous gardez le sourire !

Je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. D'abord parce que l'équilibre économique est préservé ; il faut dire que nous avions revu notre budget drastiquement à la baisse (140 000 € au lieu de 200 000 €). Ensuite, nous avons commencé très tard notre promotion - seulement début juin et non pas en mars - et nous n'avons pas eu les groupes qui viennent en cars, c'est habituellement une part non négligeable du public ; or, malgré cela, nous avons réussi à obtenir somme toute un beau succès. Enfin, j'ai été frappé de voir combien les spectateurs étaient cette année particulièrement heureux de venir, avec vraiment l'envie de sortir, le besoin de convivialité, c'est très encourageant. On peut en dire autant de nos bénévoles !

La fréquentation est en baisse de 20%, il y a eu indéniablement un effet dissuasif du pass sanitaire. Mais compte tenu de ce contexte, on s'en sort plutôt bien"

En terme logistique, la mise en place du pass sanitaire a-t-elle été compliquée ?

Honnêtement, non. Nous l'aurons donc eu pour 6 de nos 8 représentations. Nous avons procédé aux contrôles très en amont du parking, cela s'est très bien passé, et on a pu dépanner avec des tests antigéniques réalisés sur place pour une dizaine de spectateurs chaque soir dont le pass sanitaire n'était pas en règle. L'impact a davantage été psychologique, avec un effet dissuasif lors des ventes. On l'a vu avec la première représentation où le pass sanitaire était exigé, cela a été notre moins bonne soirée, avec seulement 483 entrées. Par ailleurs, nous avions nous-même décidé de baisser notre jauge pour les banquets républicains d'avant-spectacle, avec 300 convives et non pas 500, pour éviter trop de promiscuité.

Le son et lumière de Cléry se joue en fait sur la commune de Dry depuis plusieurs années © Radio France - François Guéroult

L'autre regret, c'est de ne pas avoir pu fêter les 25 ans du son et lumière de Cléry...

Nous aurions effectivement aimé célébrer cet anniversaire avec le public, comme on l'avait fait pour les 20 ans, mais il ne fallait pas trop en demander cette année... Cela dit, nous sommes en bonne santé pour nos 25 ans, ce n'est déjà pas si mal ! J'espère qu'on pourra fêter dignement nos 30 ans.

L'an prochain, vous reprendrez le spectacle "Liberté, les combattants de l'ombre" ?

Oui, ça c'est une certitude, il y aura une 4ème saison, d'autant que nous avons subi la coupure de l'an passé. A l'évidence, le spectacle a encore un énorme potentiel. Nous sommes convaincus qu'ont peut drainer davantage un public parisien, c'est pourquoi nous avions participé en 2019 au salon mondial du tourisme à Paris.

