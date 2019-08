Mathay : avec sa voix en or, Aëlwenn se qualifie pour les auditions à l'aveugle de Voice Kids sur TF1

Elle chante le plus naturellement du monde, à l'oreille, sans partition, ni formation, mais avec une voix en or. Aëlwenn Mistler, 15 ans, originaire de Mathay près de Montbéliard, s'est qualifiée il y a un an pour les auditions à l'aveugle de The Voice Kids sur TF1 diffusées ce vendredi soir.

Sa voix éblouissante lui a permis de décrocher une qualification pour les auditions à l'aveugle de The Voice Kids, dont la 6ème saison démarre ce vendredi soir sur TF1. Retenez son prénom : Aëlwenn. Cette adolescente de 15 ans, installée à Mathay dans le Pays de Montbéliard, est une autodidacte totale. Elle ne pratique ni solfège, ni instrument, mais chante divinement et le plus naturellement du monde, à l'oreille.

Les trois jurys régionaux de The Voice Kids devant lesquels elle s'est présentée (Alsace, Provence et Foire Européenne) et ne s'y sont pas trompés. A chaque fois, elle a fini en tête. Aëlwenn a donc été conviée en octobre 2018 à l'enregistrement de l'émission sur ces auditions à l'aveugle. L'émission sera diffusée ce vendredi 23 août, près d'un an après l'enregistrement.

Aëlwenn chante depuis son plus jeune âge, mais elle s'est laissé tenter par les soirées karaoké et autres concours depuis à peine deux ans. En mai dernier, elle participé à la finale du Swiss Voice Tour à Montreux, avec une interprétation remarquée et remarquable de "The power of love" de Céline Dion.

Après cette première diffusion, Aëlwenn prépare sa rentrée en classe de seconde au lycée Germaine Tillon à Montbéliard, avec le secret espoir de poursuivre le plus longtemps possible l'aventure de The Voice Kids. Premier élément de réponse ce vendredi soir, avec le verdict des quatre jurés de l'émission : Amel Bent, Patrick Fiori, Soprano et Jenifer.