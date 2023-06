Sonic Bloom, le festival de musique dijonnais qui veut réduire son empreinte carbone

Faire des concerts ... sans détruire la planète ! C'est la raison d'être du festival de musique expérimentale Sonic Bloom, qui démarre ce jeudi 22 juin en Bourgogne. Deuxième édition de cet événement organisé par l'association dijonnaise "Ici l'Onde", ex-Why Note, qui oeuvre pour la création musicale depuis les années 90. Un festival résolument tourné vers l'eau et l'artisanat, thématiques centrales de cette édition, qui va prendre notamment la forme d'une "tournée à vélo" le long du canal de Bourgogne, entre Tonnerre dans l'Yonne et Saint-Jean-de-Losne en Côte-d'Or.

ⓘ Publicité

Festival de troubadours à vélo

Un côté "troubadour" pleinement assumé par l'association et son passionné de président Nicolas Thirion, qui ont choisi de faire moins, mais mieux : "c'est la réflexion qu'on a eue pendant le confinement sur la manière dont on voulait bosser. Et notamment ce festival. C'est aussi un peu une marque d'un nouveau projet, c'est-à-dire de sortir des lieux de concert habituels et des habitudes culturelles des gens pour vraiment aller au plus près des habitants dans différents contextes. On bosse beaucoup dans l'espace public, dans les espaces ruraux, là où les gens habitent, vivent et éventuellement travaillent."

Il faut dire que le festival peut en freiner plus d'un. La musique expérimentale peut paraître trop pointue. "Ces musiques dites contemporaines", poursuit Nicolas Thirion, elles souffrent d'une image de musique un peu compliquée, élitiste. Mais en fait, si on les propose dans des contextes vraiment différents, au plus près de là où vont les gens, comme il y a deux ans, dans les jardins partagés, comme cette année dans des espaces naturels, la perception qu'on a de la musique n'est pas du tout la même. Et on insiste vraiment sur cette question d'expériences sonores à vivre ensemble. Il y a deux ans, on avait fait des propositions assez pointues et en fait, les gens venaient à la fin du concert très enthousiastes en disant on a vraiment adoré ce que vous avez fait. Ça, ça nous plaît. Oui, c'est un peu bizarre, mais c'est super de vivre ça ensemble. Par contre, on ne viendrait pas dans votre salle de concert. On a compris. Pour nous, c'était vraiment une révélation."

Une tournée au fil de l'eau...

Plus proche, donc, d'un public qui réclame simplement de l'échange avec les artistes, selon Nicolas Thirion : **"**cette question de la proximité elle est super importante. Les gens veulent des choses à taille humaine. Depuis très longtemps à l'association, on a fait le choix de faire plein de petits événements pour avoir constamment une relation avec les gens. Et finalement, ça fait autant de monde que si on faisait un gros événement avec beaucoup de monde. Et effectivement, c'est moins coûteux en termes de carbone. Les artistes viennent en train là, ils vont se déplacer en vélo sur le festival.

Car le clou du spectacle, le temps fort du festival, c'est cette tournée le long du canal de Bourgogne, entre Tonnerre et Saint-Jean-de-Losne. 200 km, avec un stop et des concerts en pleine nature chaque jour. "Autour d'un trio de musiciens de haute notoriété, des virtuoses qui nous font vraiment le plaisir et l'honneur de venir jouer pour nous et de jouer le jeu d'aller de s'arrêter comme ça tous les 30 kilomètres, pendant une semaine.

... et sans lumières !

Faire plus petit, plus simple, et au passage quelques économies d'énergie. Sonic Bloom s'adapte donc à la nature : "C'est les lumières qui coûtent le plus cher. Le son, les amplis, ça consomme moins qu'une ampoule. Par contre, dès qu'on commence à mettre un parc de lumières pour un festival, pour le coup, ça tire sur le courant. Et nous, on n'avait pas envie de trimbaler tout ça parce que ça veut dire aussi un camion. Et on s'est dit non. C'est tout simple. En fait, les soirées, elles, se terminent quand la nuit tombe. Après, on allume des bougies, une lampe torche et puis on peut continuer à discuter si on veut. On n'aura pas non plus de barriérage, on aura tout en accès libre. Donc il y a quelque chose comme ça, qui est simple. Et quand c'est fini, c'est fini.