Le jeu vidéo Cyberpunk 2077 retiré de la vente sur le PlaystationStore, les acheteurs remboursés

Sony a décidé de retirer Cyberpunk 2077 de son PlaystationStore, sa plateforme d'achat et téléchargement de jeux directement sur les consoles. L'entreprise va également rembourser tous les clients du store déçus par la dernière production du studio CD Projekt. Du jamais vu pour un jeu à très gros budget.

Sony supprime le jeu de son magasin en ligne

Le jeu était attendu comme une petite bombe, une claque, une révolution. Mais après presque neuf ans de développement et des longues périodes de pression sur ses équipes pour boucler, Cyberpunk 2077 est une catastrophe sur les anciennes générations de consoles, Playstation 4 et Xbox One : bugs en tous genres, graphismes baveux, quêtes qui ne se déclenchent pas et empêchent la progression du joueur...

Le studio a présenté ses excuses et dit "'travailler dur pour faire revenir Cyberpunk 2077 sur le Playstation Store".

Comment se faire rembourser ?

Conscients d'avoir déçus les joueurs, CD Projekt Red a confirmé que les remboursements sont possibles sur Playstation et Xbox One, en version boîte ou en dématérialisé.

En dématérialisé , vous pouvez passer directement par le service de remboursement du PlaystationStore ou du Xbox Live.

, vous pouvez passer directement par le service de remboursement du PlaystationStore ou du Xbox Live. Si vous avez acheté une boîte de jeu en magasin : CD Projekt vous conseille d'aller voir votre revendeur. Si le remboursement n'est pas possible, il vous faudra contacter CD Projeckt par mail à helpmerefund@cdprojektred.com avant le 21 décembre. C'est notamment le cas de la FNAC qui renvoie vers le studio.

Cyberpunk 2077 a réalisé un démarrage exceptionnel avec 8 millions de copies pré-commandées, et établi un record avec près d'un million de joueurs en même temps sur la version PC via le logiciel Steam et engrangé 50 millions de dollars de revenus. Malgré quelques ombres au tableau (dont une chute de son action en bourse), Cyberpunk 2077 est un succès commercial pour CD Projekt Red.

VIDÉO - La bande-annonce de CyberPunk 2077