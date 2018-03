Héricourt, France

La maison de Sophia, à Héricourt, n'est ni plus ni moins, qu'un temple dédié à son idole de toujours, Claude François. La Franc-Comtoise aux allures de Dalida collectionne revues, disques, bibelots, ... Tout ce que cette mère de famille trouve, elle le range dans une pièce entièrement consacrée à l'icone de la pop française. Pour les 40 ans de la mort du chanteur, elle organise une exposition à Paris, ce dimanche.

La fille fan de Claude François, la mère de Richard Anthony

Son histoire d'amour avec le chanteur a commencé un peu par hasard, un soir d'école. Ne sachant pas quel disque écouter avec son discophone, la petite fille, alors âgée de huit ans, décide d'aller fouiller dans la discothèque de sa mère. "Il y avait tous les tubes de l'époque", se souvient Sophia. Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Salvatore Adamo, Richard Athony bien sûr, sa mère en était fan. Et puis, elle tombe sur une pochette de 33 tours de Claude François."Tout de suite, en voyant la pochette, je me suis dit : mais c'est qui lui ? Il est beau. Il me plait bien. J'ai donc écouté le disque et la première chanson a été un coup de foudre."

Au centre, le parfum Eau Noire, sorti en 1976. © Radio France - Florian Cazzola

Dans sa collection, certaines pièces ont une valeur importante. Le parfum créé par le chanteur en 1976, Eau Noire, fait partie des pépites soigneusement placées sur un meuble en bois. "Vous pouvez le toucher, en y faisant attention, mais par contre il est hors de question de s'en servir", dit-elle en rigolant. Accroché au mur, face à la porte d'entrée, Sophia montre fièrement le disque d'or du "Téléphone Pleure", et juste à côté trois autres disques dédicacés par le chanteur. L'autre petit trésor installé à l'entrée de son temple, c'est une silhouette en carton grandeur nature du chanteur, éditée en série limitée pour les 30 ans de sa mort.

"J'ai réussi à être acceptée dans le film Cloclo"

Pour compléter son immense collection, il ne manque à Sophia qu'un costume de son idole. "C'est trop cher, regrette-t-elle. Ça fait des années que je cherche, mais c'est un sacré investissement pour moi."

La Franc-Comtoise peut, en revanche, se targuer d'avoir joué dans le film Cloclo, qui retrace la vie du chanteur. "C'est vraiment une fierté. J'ai vraiment lutté pour pouvoir être acceptée dans le film comme figurante. Et en plus, je n'ai pas été coupée au montage, on me voit derrière l'acteur principal. Tout le monde ne peut pas en dire autant." Dans un classeur, très bien rangé, Sophia conserve les photos prises avec les acteurs sur les différents lieux de tournage et quelques autographes.

Depuis l'âge de huit ans, Sophia est fan de Claude François © Radio France - Florian Cazzola

"Ma mère me disait que cette passion allait me passer, explique Sophia. Mais 30 ans après, elle est toujours là, toujours aussi forte. Et je pense qu'elle restera toute ma vie." L'Héricourtoise connait absolument toutes les chansons de l'artiste sur le bout des doigts, d'ailleurs il y a toujours un tube de Claude François, en fond, dans la maison. Elle a rencontré les enfants de la star plusieurs fois. "J'ai l'impression qu'ils font un peu partie de ma famille", confie-t-elle.