Sophie de Goncourt : une vie en pièces (de puzzle)

Sophie de Goncourt est incontournable dans le petit monde du puzzle de compétition. Cette passionnée a littéralement laissé le puzzle guider sa vie. Tout juste adulte, elle s'inscrit à un concours de puzzle presque par hasard, un concours qu'elle remporte haut la main. Et là, c'est la révélation.

ⓘ Publicité

"On ne sait pas qu'on est douée tant qu'on n'a rien gagné", raconte-t-elle avec simplicité.

Sophie de Goncourt se prend au jeu. Elle remporte un autre concours, puis encore un autre, jusqu'à devenir une championne incontournable dans le microcosme des passionnés de puzzle. Aujourd'hui, son palmarès est impressionnant :

"Avec mon mari, on a été champions de France en 2000, on a gagné les 24 heures de Belgique pendant dix ans avec une équipe française, on a gagné les championnats de Russie et nous venons de gagner le championnat du Luxembourg. En individuel, j'ai gagné trois fois le championnat d'Espagne et j'ai gagné le championnat du monde trois fois."

Une partie de la collection de puzzles de Sophie © Radio France - Cédric Dumaine

Dans la maison du couple, une pièce entière est consacrée à leur passion. Au centre, une grande table pouvant accueillir des puzzles gigantesques. Tout autour s'entassent pêle-mêle des boîtes de jeu dans différentes langues, des trophées et des curiosités, comme ce puzzle de la marque de luxe Hermès ou encore ce vase en forme de chaussure, constitué d'une cinquantaine de pièces.

Les concours sont l'occasion de rencontres avec d'autres passionnés de puzzle :

"J'ai rencontré beaucoup de fous furieux comme moi, qui jouent au puzzle. À côté de ça, on est très installés dans la vie, on croise des notaires, des magistrats, des médecins... Donc on n'est pas non plus complètement farfelus, mais on a un jeu qui nous rassemble et qui nous permet de faire des fêtes aussi magistrales après les concours."

Les secrets d'une championne

Comme pour n'importe quelle discipline, on ne s'improvise pas champion du monde de puzzle. Sophie de Goncourt pratique un entraînement rigoureux :

"C'est vrai que je m'entraîne beaucoup puisqu'au lieu de regarder la télé, je vais faire un puzzle.

Comme quelqu’un qui tricote ou qui brode ou qui lit, cela va être l'activité principale dans son temps libre. Donc c'est vrai que le soir, à la place d'un film, je vais faire un puzzle. L'entraînement est permanent et quotidien."

Et pour aller plus vite que les autres, il faut oublier ses mauvaises habitudes. Si vous ouvrez la boîte et commencez par mettre les bords de côté, vous avez tout faux. Selon Sophie de Goncourt, il faut commencer par trier les pièces par couleur, car "les bords sont une couleur comme les autres". On obtient alors des tas de pièces triés par couleurs ou par "ambiance" qui sont beaucoup plus faciles à assembler. Le reste n'est qu'une question d'observation et de dextérité.

C'est grâce à cette simple technique que Sophie de Goncourt enchaîne les victoires. Lors des concours, elle reçoit des médailles et des cadeaux offerts par les annonceurs et par les marques partenaires, comme ce concours où elle se voit offrir près de 30 kilos de chorizos. Le plus souvent, elle reçoit des puzzles qui viendront enrichir sa propre collection ou celles de ses amis.

La collection avant la compétition

Si Sophie de Goncourt est bien une championne de puzzle, elle est avant tout une collectionneuse passionnée.

"Mes amis et la famille savent que je suis une collectionneuse donc ils vont chercher des puzzles improbables comme des marques locales venues de l'autre bout du monde. D'autres regardent chez les brocanteurs et vont me trouver des puzzles de la fin du XVIIIe siècle parce que nous collectionnons aussi les puzzles très anciens qui sont en bois et qui ont été faits à la main."

Des puzzles "impossibles" comme ces feuilles d'automne qui donnent des pièces toutes identiques. © Radio France - Cédric Dumaine

Au-delà de ces puzzles plus respectables, la collection de Sophie comprend quelques boîtes détonantes comme celle de marque de chips qui propose un puzzle à ses couleurs ou ces portraits totalement kitchs où les têtes couronnées croisent des danseuses de charmes. En regardant bien, on trouve quelques doublons, comme cette parodie où la Joconde est remplacée par un canard des studios Disney.

"Les gens qui me connaissent moins vont acheter une marque ou une image classique du commerce, souvent que j'aurais déjà, en plus. C'est toujours risqué d'acheter une pièce à un collectionneur, mais ceux qui nous connaissent bien achètent des choses très particulières."

Des micro-puzzles, dans la collection de Sophie de Goncourt © Radio France - Cédric Dumaine

La collection de Sophie est vivante, elle évolue avec le temps. Elle se débarrasse parfois de certains puzzles en les échangeant avec d'autres collectionneurs. C'est d'ailleurs de cette façon qu'elle déniche des trouvailles qu'il lui manquait.

"Je me débarrasse de certains puzzles, car il y en a quand même une grosse partie que je gagne à des concours, dont je n'ai choisi ni les images, ni les marques. Je m'en débarrasse volontiers en les échangeant avec tous les amateurs de puzzle que je connais parce qu’on ne collectionne pas tous la même chose.

Il y a des marques que je déteste profondément parce qu'elles ne sont pas de la qualité qui me convient ou bien elles ont des dessins que je trouve dépassés depuis 30 ans et il y a des marques que j'adore parce qu'elles sont créatives, elles ont une bonne découpe, elles sont d'une bonne qualité. Il y a vraiment des différences entre les marques de puzzle."

La philosophie de Sophie de Goncourt © Radio France - Cédric Dumaine

Lors des derniers championnats du monde, Sophie de Goncourt n'a pas réussi à monter sur le podium. Un petit caillou dans la chaussure de la championne qui n'entame en rien son amour pour ces petites pièces cartonnées. Sa passion lui a aussi ouvert les portes du cinéma, lorsqu'elle est contactée par différentes équipes de films pour réaliser des puzzles utilisés dans des décors. Elle a ainsi son nom au générique du Prénom avec Patrick Bruel et Valérie Benguigui, film dans lequel apparaît un puzzle de 9000 pièces qu'elle a réalisé.