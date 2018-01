Cette semaine, à Beaune, à Dijon et à Fontaine-lès-Dijon nous vous avons trouvé des sorties pour toute la famille. Trouvez ici toutes les infos sur cette expo sur le plus grand dessinateur de comics, la pièce "Antigone 82" et les après-midis seniors.

Côte-d'Or, France

Comics à Beaune

"Jack Kirby, centenaire du roi des Comics" c'est en ce moment à la bibliothèque Gaspard Monge de Beaune. Le dessinateur américain est le papa de Captain America, Iron Man, The X-Men, Hulk et plein d'autres super-héros de comics. L'occasion de revoir ses classiques de gros muscles et de relire quelques bande-dessinées de notre enfance. Jack Kirby a aussi dessiné des love-comics, des comics policiers, des comics-western ... Un grand homme pour l'un des coups de crayon les plus célèbres au monde.

Jack Kirby aurait eu 100 ans en 2017 © Getty

Infos pratiques :

Gratuit

Tous les mardis, mercredis, vendredis, samedis de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Jusqu'au 3 février 2018

Bibliothèque Gaspard Monge 03.80.24.55.71

Après-midi seniors à Fontaine-les-Dijon

Après-midi "Séniors" à Fontaine-les-Dijon © Getty

Ce mercredi 17 janvier, la mairie de Fontaine-lès-Dijon organise une après-midi pour les seniors. Il y aura des jeux, des concours et pourquoi un goûter.

Infos pratiques :

Mercredi 17 janvier, 14h-17h

Salle Pierre Jacques à Fontaine-lès-Dijon

Participation libre

"Antigone 82" à Dijon

Du mardi 16 janvier au vendredi 19 janvier, le Parvis Saint-Jean accueille la pièce "Antigone 82", de Jean Anouilh. L'histoire antique de cette jeune fille de roi qui est prête à mourir pour enterrer le corps de son frère. La version que vous allez voir cette semaine est très actuelle puisqu'elle parle de la guerre du Liban et fait donc référence à notre époque. Comme quoi Sophocle nous parle toujours en 2018. La troupe est composée de huit acteurs et de deux musiciens – dont le syrien Hassan Abd Alrahman – qui accompagnent les personnages, sur scène et à l’écran, entre Beyrouth et Paris.

Antigone devant le corps de Polynice, huile sur toile de Nikiforos Lytras, 1865, Pinacothèque nationale d'Athènes.

Infos pratiques :