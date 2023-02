Sortie ce mercredi d'un livre biographique sur le général Philippe Rondot, né à Nancy en 1936

C'est avant tout le mystère autour de ce personnage qui a motivé Etienne Augris, professeur agrégé d'histoire au lycée international Jeanne d'Arc de Nancy. "Durant sa vie, il n'a pas du tout recherché la publicité." Pendant près de deux ans, il s'est donc lancé dans l'écriture d'une biographie du général Philippe Rondot, né à Nancy en 1936 et une cinquantaine d'années dans les services d'espionnage du SDECE (Service de documentation extérieure et de contre-espionnage). L'ouvrage sort ce mercredi en librairie aux éditions Novice et Nouveau monde.

Lien fort avec la Lorraine

Le livre possède de forts liens avec notre région. D'abord via son auteur, professeur nancéien, mais aussi par la trajectoire du personnage principal, débutée en Lorraine dans les premières années de sa vie. "Il est né le 5 octobre 1936 à la maternité de Nancy, toute récente à l'époque. Du côté de sa maman, il avait des racines dans la Meuse et à Toul. Quant à son père, il était affecté sur les hauteurs de Chantraine, à côté d'Epinal", précise Etienne Augris.

Un parcours qui a certainement marqué la carrière par la suite de Philippe Rondot selon l'auteur. "Je pense qu'il a hérité de cette histoire particulière de la Lorraine. Son grand-père maternel était enfant dans les années 1880-1890 à Toul dans une époque où il y avait beaucoup de militaires. Ça a certainement joué dans son affirmation patriotique liée à cette histoire particulière de la région", précise-t-il.

Discrétion souhaitée

A l'origine, celui qui a traqué le criminel Carlos, les criminels de guerre en ex-Yougoslavie, ou qui a participé à l'exfiltration du général Aoun au Liban en 1991, ne souhaitait pas forcément dévoiler tous ses secrets. C'est lors de l'affaire Clearstream dans les années 2000 que la justice saisit ses carnets de note. "C'est son paradoxe : la volonté de tout garder secret et puis l'affaire Clearstream ensuite qui aide la justice mais qui révèle certainement des choses qu'il ne souhaitait pas divulguer." Des secrets qui se retrouvent donc dans ce livre publié ce mercredi en librairie.