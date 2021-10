Sortie du film "Eiffel" au cinéma : "La tour Eiffel, c'est la Lorraine !"

La sortie du film "Eiffel" au cinéma ce mercredi, avec à l'affiche Romain Duris et le Nancéien Pierre Deladonchamps, est l'occasion de nous souvenir que la tour Eiffel est née en Lorraine, à Ludres et à Pompey.

"La tour Eiffel, c'est la Lorraine !" se plait à rappeler Vincent Ferry, directeur de l'Agence du patrimoine qui gère la mine du Val de Fer à Neuves-Maisons, au sud-est de Nancy. Le plus célèbre monument de Paris, inaugurée en 1889 pour l'Exposition universelle, est en effet né dans la région : le minerai de fer a été extrait à Ludres dans une mine contiguë à celle de Neuves-Maisons et le fer puddlé a été produit aux forges de Pompey.

A la fin du 19è siècle, le bassin de Nancy fournit les trois quarts du fer français. A l'époque, dans les milliers de kilomètres de galeries - on compte environ 4 000 km pour les mines de Ludres, Neuves-Maisons et Chavigny - le travail est très dur et les accidents, fréquents.

Vincent Ferry directeur de l'agence du patrimoine qui gère la mine © Radio France - Isabelle Baudriller

"On travaillait sans casque, sans gants, sans chaussures de sécurité avec des moyens d'éclairage qui sont encore très rudimentaires, on est alors à la lampe à huile, on travaille dans une semi-pénombre", souligne Vincent Ferry. "Autant dire que dans un endroit où vous faites exploser avec de la poudre, où vous avez des bouts de roches qui peuvent tomber à n'importe quel moment, on est dans des lieux où il y a eu beaucoup de morts et beaucoup d'accidents invalidants."

Les mineurs réalisent-ils qu'ils sont en train de donner naissance à un monument grandiose ? "Je ne suis pas sûr que les ouvriers en aient eu conscience, je ne suis même pas sûr qu'ils savaient ce pour quoi ils extrayaient le minerai. Finalement, les wagons partent, les trains partent. Il y a une telle effervescence de construction, on ne sait pas forcément pour quoi on va creuser", répond Vincent Ferry.

Une prouesse technique

10.000 pièces de fer puddlé ont été réalisées pour créer cette tour de 300 m de hauteur en deux ans et deux mois. Une prouesse technique qui laisse admiratif Vincent Ferry : "C'est absolument impressionnant ! Quand on se met dans les conditions pour savoir comment ça a été fait, c'est fabuleux. Il fallait presque tout inventer. Même si les techniques d'extraction minières commençaient à être un peu mieux maîtrisées, elles restaient encore très empiriques et très artisanales."

Ce qui est remarquable, c'est d'arriver à un bâtiment qui n'a pas bougé depuis cette époque-là ! Il a été conçu et réalisé de manière magistrale

La seule mention lorraine sur la Tour Eiffel est une plaque posée par les ouvriers de Pompey en 1986, année de la fermeture des aciéries. Deux ans auparavant, les sidérurgistes avaient manifesté au pied de la Dame de Fer pour éviter le démantèlement de leur usine.