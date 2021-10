Sortie du nouveau James Bond : "Il y a toujours une référence à la France", explique un auteur castelroussin

Après six ans d'absence et une sortie maintes fois repoussée à cause du Covid, James Bond fait enfin son retour au cinéma. "Mourir peut attendre" est le 25ème opus de la mythique saga de l'agent 007. Avec Daniel Craig dans le costume de l'espion pour la dernière fois. Au casting, l'actrice Léa Seydoux fait son retour comme James Bond Girl. Ça n'est pas la première fois que la France est à l'honneur dans les aventures de l'agent britannique. "Ça m'a frappé quand j'ai regardé les premiers films. Il y avait toujours un lien, parfois ténu, avec la France", confirme Pierre-Olivier Lombarteix, professeur agrégé d'anglais à l'Ecocampus de Châteauroux et auteur du livre La France de Fleming - James Bond, une passion française.

L'universitaire s'est plongé dans les 14 livres de la série écrits par Ian Fleming. "Je me suis aperçu que dans chaque histoire, il y a toujours une référence à la France. Mon travail a été de cartographier ce lien", ajoute-t-il, invité de France Bleu Berry. Si la France est autant présente dans l'univers de James Bond, c'est parce que son auteur Ian Fleming a un lien particulier avec notre pays. "Il a perdu son père en France qui est mort pendant la Première Guerre mondiale. L'un de ses frères a été capturé pendant l'évacuation de Dunkerque lors de la Seconde Guerre mondiale et qui est mort de ses blessures", détaille Pierre-Olivier Lombarteix.

Ian Fleming parle parfaitement français. Il a participé à des expéditions avec le commandant Cousteau et il a un goût évident pour la France

Pierre-Olivier Lombarteix, professeur agrégé d'anglais à l'Ecocampus de Châteauroux et auteur du livre La France de Fleming - James Bond, une passion française © Radio France - Régis Hervé

Et pourtant, James Bond se montre souvent assez rude avec la France dans les livres. "On voit du French bashing. À l'époque, on est dans un contexte politique de rivalité entre la France et la Grande-Bretagne. Il veut flatter le lecteur britannique donc on retrouve un pouvoir politique français très faible, des personnages fourbes", souligne l'auteur castelroussin. Dans les films, c'est surtout à travers l'image de la James Bond Girl que la France est présente. "Il y avait six James Bond Girl françaises dans les sept derniers films", rappelle Pierre-Olivier Lombarteix.

L'universitaire ne cache pas son impatience à l'idée de voir le dernier James Bond. "C'est un passage incontournable. C'est quelque chose qui remonte à l'adolescence quand j'ai découvert les films de James Bond qui passaient à la télé avec notamment Sean Connery. J'aime beaucoup Daniel Craig. Il a révolutionné et modernisé ce personnage avec un jeu plus sobre, plus authentique et plus brutal aussi", explique-t-il.