Sortie du troisième album du musicien creusois Gauvain Sers, ce vendredi 27 août

C'est le Jour J pour Gauvain Sers. Ce vendredi 27 août son troisième album sort dans les bacs. Il s'appelle "Ta place dans ce monde". Le musicien de Dun-le-Palestel décrit cet opus comme "encore plus intime" que les deux précédents.

"Je n'ai jamais été autant dans l'intime... Parfois même dans l'impudeur", indique Gauvain Sers au sujet de ce 3e album. Cette œuvre comporte d'ailleurs quelques chansons autobiographiques, notamment "les toits de Paris", l'un des trois singles déjà dévoilés.

D'après le chanteur à la casquette, cet album contient une galerie de portraits : un convoyeur de fonds qui veut braquer la banque dans laquelle il travaille, une grand-mère qui vit en banlieue parisienne etc. "Il y a aussi une chanson sur le racisme et des chansons d'amour plus tendres", indique le jeune homme. Il confie avoir pensé aux Creusois lorsqu'il a écrit le dernier morceau de l'album : "les gens de l'ombre".

Après deux disques de platine, Gauvain a toujours le trac

Malgré le succès de ses deux premiers albums, Gauvain Sers n'est pas spécialement serein pour la sortie de ce troisième opus : " Je suis à la fois excité, impatient, mais je suis aussi apeuré. On ne peut jamais être sûr de la réaction des gens", confie-t-il avec un petit rire nerveux.

Dans cet album y a un petit pas de côté musical, avec plus de claviers dans les sonorités

"Je crois que c'était important d'évoluer au fil des albums, mais rien ne garantit que les gens qui m'aimaient jusque-là, m'aimeront encore après cet album. Mais je touche du bois pour que ça continue", assure-t-il.

Le chanteur originaire de Dun-le-Palestel viendra défendre son nouvel album en Creuse. Un concert est déjà prévu au centre culturel Yves Furet de La Souterraine le vendredi 4 mars 2022. Avant cela il passera aussi par le zénith de Limoges , le 4 décembre 2021.