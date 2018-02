Le week-end du 17 et 18 février, allez fêter le carnaval à Seurre, admirer des maquettes à Ahuy ou regarder des films d'épouvante à Saulieu.

Côte-d'Or, France

Carnaval de Seurre

Ce samedi 17 février, 50 commerçants exposent dans le centre ville. Et ce dimanche 18 février c'est le défilé déguisé dans toute la ville à partir de 15h.

Le Carnaval de Seurre c'est ce dimanche 18 février 2018

Infos pratiques :

Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site de la ville

Expos maquettes à Ahuy

Model in Bourgogne, c'est ce week-end !

Ce samedi 17 février et ce dimanche 18 février 2018, la salle de l'Aqueducienne d'Ahuy accueille des maquettes d'avion, de chars, et de figurines. Toutes viennent de la collection personnelle du club sportif et de loisirs de la gendarmerie.

le 17/02/2018 de 11h00 à 18h30

le 18/02/2018 de 10h00 à 17h00

Entrées 1€

Soirée épouvante à Saulieu

Ce samedi 17 février, deux films d'épouvante sont projetés au cinéma l'étoile de Saulieu pour 10€.

Infos pratiques :

Cinéma Théâtre Expression Sédélocienne - Etoile Cinéma Saulieu 03.80.64.32.12

à partir de 12 ans

Plein tarif : 6.00 €

Les 2 films : 10.00 €