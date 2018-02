Côte-d'Or, France

Réouverture de La Vapeur ce mercredi

Après un an et demi de travaux, la scène de musique actuelle La Vapeur rouvre ce mercredi 7 février. Plus de places pour venir voir des concerts, plus de studios pour venir répéter avec son groupe de musique, et plus de stars sur scène. En 2018, il y aura notamment Bertrand Cantat, Etienne Daho, Marina Kaye ou encore Les Fatals Picards.

Le groupe Nada Surf inaugure la réouverture de La Vapeur

Infos pratiques :

La Vapeur, 42 av. de Stalingrad à Dijon

03 80 48 86 00

Tout le programme

Spectacle à Mirebeau-sur-Bèze

Ce vendredi 9 février, l'Auditorium de l'école des 3 arts accueille le spectacle "Boîte à musique enchantée". Une jolie musicienne et sa harpe dans une boîte à musique géante et un raconteur d'histoires musicales qui mélange tout.

Infos pratiques :

6, place Général Viard

21310 Mirebeau-sur-Bèze

Bal country à Beire-le-Chatel

Ce samedi 10 février, DJ REM anime une soirée danse country à Beire-le-Chatel. En début de soirée, à 19h, Christine vous apprendra quelques pas de danse et vous mettra en danse.

Infos pratiques :

Petite restauration

Réservation 8€, sur place 10€

03 80 36 57 08 / 06 88 25 14 50