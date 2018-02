Pour bien profiter de vos vacances avec vos enfants, on vous a trouvé une sortie cirque, une sortie spectacle et une sortie bricolage en Côte-d'Or.

Cirque Médrano à Dijon

Du mercredi 14 février au dimanche 18 février, le cirque Médrano s'installe sur le Mail Delaborde à Dijon. France Bleu Bourgogne a réservé tout un chapiteau pour la soirée de jeudi. Pour gagner vos entrées, faites jouer vos enfants en direct au 03 80 42 15 15. Ils racontent une blague ils gagnent 10 places. Voilà ce que ça donne :

1 blague = 10 places Copier

Les couleurs du cirque Médrano

Infos pratiques :

Toutes les dates du cirque Médrano à Dijon, ici

Spectacle à Quetigny

La panthère a très faim © Getty

Ce jeudi 15 février, l'Espace Mendes France de Quetigny accueille le spectacle "La Panthère Noire". Conte indien, marionnettes, musique et danse pour vous raconter la grande faim de la panthère noire. Elle dévore : un énorme éléphant, une poule noire et une vache sacrée. Les villageois sont en colère c'était leur vache sacrée et ils vont réveiller les divinités.

Infos pratiques :

2€

03.80.48.28.43

Construction de nichoirs à Talant

Ce mercredi 14 février, la Ligue de Protection des oiseaux vous invite à son atelier de construction de nichoirs dans ses locaux. Apportez juste un tournevis cruciforme.

Les oiseaux ont le droit aux niches, eux ! © Getty

Infos pratiques :