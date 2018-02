Trois sorties dans toute la Côte-d'Or : un spectacle du cru bourguignon, une vente du secours populaire à Genlis et une visite insolite au musée de la vie bourguignonne à Dijon.

Nouveau spectacle des Comédions à Ladoix-Serrigny

Du jeudi 15 février au samedi 17 février, la troupe des Comédions de Ladoix-Serrigny propose sa nouvelle comédie musicale. Ils reprennent les chansons de Michel Fugain et adaptent le film "Le Dîner de con".

Infos pratiques :

"Quel Bazar ... Ce Dîner!" 20h15 dans la salle des fêtes de Ladoix-Serrigny

4€ / 7€

Ventes du Secours Populaire à Genlis

Ce mercredi 14 février jusqu'à 18h, le comité cantonal du secours populaire de Genlis vous propose de venir acheter des vêtements, chaussures, matériel de puériculture, vaisselle, colifichets, bijoux, costumes de carnaval à très bas prix.

Infos pratiques :

Gratuit

Impasse Louis Pergaud, 21110 Genlis

Visite insolite au musée de la vie bourguignonne

Ce samedi 17 février, le musée de la vie bourguignonne organise une visite sur le "Vivre à la campagne autrefois". Le potager, l’élevage de poules et de lapins, la lessive à la cendre, la corvée d’eau et de bois ... Il y aussi des animations pour pourquoi pas transmettre dans passé patrimonial aux plus jeunes.

Infos pratiques :