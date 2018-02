Et sinon, on vous a aussi trouvé un documentaire sur "l'intelligence des arbres" à Saulieu et un spectacle "fête foraine des années 60" à Semur-en-Auxois.

Côte-d'Or, France

Découverte du Roller Derby à Dijon

Le Roller Derby est un sport de contact et qui se joue en équipe. Le but du jeu est de dépasser les joueurs adverses sans se faire projeter au sol et sans sortir de la piste. Ce mardi 20 février et ce jeudi 22 février, l'AM Sports de Dijon organise deux sessions de découverte de ce sport qui va vous faire patiner de plaisir.

Infos pratiques :

à partir de 12 ans

AM SPORT :03.80.68.26.77

le 20/02/2018 de 19h00 à 20h30

le 22/02/2018 de 18h30 à 20h00

Gymnase André Sellenet

Documentaire sur l'intelligence des arbres

Ce mardi 20 février, le cinéma l'étoile de Saulieu projette le documentaire "l'intelligence des arbres". Vous y découvrirez les témoignages de grands chercheurs comme Peter Wolhlleben, un allemand qui a découvert que les arbres prenaient soin les uns des autres. Les mamans chênes s'occupent de leurs petits, les hêtres les plus costauds guérissent les plus malades. Une vie secrète incroyable !

Infos pratiques :

4€

20h30

Spectacle forain à Semur-en-Auxois

Ce mardi 20 février, le spectacle "les folies foraines de Fernand" sera présenté à Semur-en-Auxois. Un spectacle sur la fête foraine des années 60. Fernand est le chef du manège à spectacles et normalement il a des copains pour jouer avec lui. Mais là, ils sont tous partis ! Fernand doit donc se débrouiller seul pour faire fonctionner le manège.

Par la compagnie 1,2,3 lumière

Infos pratiques: