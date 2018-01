On a deux événements gratuits ce mardi 30 janvier et ce vendredi 2 février à Dijon et Montbard. Et une visite insolite du musée des Beaux-Arts à prévoir pour samedi 3 février.

Côte-d'Or, France

Connaissez-vous les mariottes ?

Ces petits bonhommes en pâte feuilletée sont une spécialité de Montbard. Ce vendredi 2 février, le bistrot Anatole et Arthémiss vous attend pour une dégustation, une marche aux lampions et un spectacle autour de la légende de cette pâtisserie avec comédiens et musiciens.

Mariottes de Montbard

Infos pratiques :

Gratuit, chocolat chaud offert

Bistrot Anatole et Arthémis, 16 rue Anatole Hugot à Montbard

03 80 89 59 80

Concert gratuit de trompettes à Dijon

Ce mardi 30 janvier, les élèves du conservatoire et les vrais professionnels de la trompette vous invite à un concert dans la salle Camille Claudel à 20h. Purcell, Rameau, Piazolla, Gershwin ... le répertoire sera plus que complet.

Infos pratiques :

Salle Camille Claudel, 4 Rue Camille Claudel, 21000 Dijon

Gratuit

Visite insolite les yeux fermés du musée des Beaux-Arts

Réservez au plus vite ! Ce samedi 3 février, le musée des Beaux-Arts vous propose une visite thématique les yeux fermés. Pour apprendre à regarder une oeuvre autrement ... sans la voir !

Visite à l'aveugle du musée des beaux-arts de Dijon © Getty

Infos pratiques :

Visite récurrente

3€ réduit, 6€ normal

Réservation conseillée au 03 80 48 88 77