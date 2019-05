Sortir de terre : la bande dessinée qui rend sa fierté au bassin minier

Lens, France

Euralens célèbre ses dix ans le week-end des 11 et 12 mai 2019. Le bassin est minier du Pas-de-Calais est en fête, car cela fait dix ans que cette structure accompagne le renouveau de ce secteur de notre région, marqué par l'ouverture du Louvre-Lens en 2012.

A l'occasion de ce dixième anniversaire, une bande dessinée est sortie ce 11 mai. Elle s'appelle "Sortir de Terre", elle est publiée aux éditions de la Gouttière. L'auteur, Xavier Bétaucourt et le dessinateur, Jean-Luc Loyer, tous deux originaires de la région, se sont immergés dans le bassin minier pendant deux ans. Ils montrent comment il s'est métamorphosé, porté par le Louvre.

Les gens du bassin minier regardent vers l'avant aujourd'hui

Xavier Bétaucourt, qui a été journaliste dans le bassin minier pendant sept ans, avant de quitter la région, se souvient que "les gens ne regardaient que vers l'arrière. Aujourd'hui, ils regardent vers l'avant et vers une transformation. Il y a tout ce qui faut pour que ça devienne un endroit exceptionnel".

On parle de nous comme on l'a jamais fait

Les dessins nous emmènent à travers l'histoire du bassin minier, la mine, bien sûr, le football, avec le RC Lens, la vie dans les corons... et nous montre comment les habitants eux-aussi se sont adaptés. Les richesses de ce bassin minier sont mises en valeur, de quoi rendre fiers ses habitants. "Quelqu'un m'a dit après avoir lu la BD : 'on parle de nous comme on ne l'a jamais fait'", raconte Xavier Bétaucourt. "Je ne sais pas si l'idée est de donner ou de redonner une fierté, ce serait présomptueux. Mais si les gens se rendent compte qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont, ça me va très bien !"

Depuis 2012, le bassin minier est classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.

"Sortir de terre", de Xavier Bétaucourt et Jean-Luc Loyer, éditions la Gouttière.