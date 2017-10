Sortir des ruines, Amiens la reconstruction : le film de l'INA et France 3 Hauts-de-France présenté en avant-première

Présenté en avant-première vendredi 13 octobre, à la Maison de la Culture d'Amiens, le film de Joëlle Novic "Sortir des ruines, Amiens la reconstruction" retrace les années de reconstruction au travers d'images d'archives et de témoignages. Il est co-produit par l'INA et France 3 Hauts-de-France.

La Maison de la Culture d'Amiens vous invite à l'avant-première du film "Sortir des ruines, Amiens la reconstruction". Riche d'images d'archives, photos et films, mais aussi de témoignages, le film de Joëlle Novic retrace les années difficiles de la reconstruction d'Amiens.

Le film souligne la particularité d’Amiens qui, à la différence du Havre ou de Brest a été détruite et reconstruite à deux reprises au cours du XXe siècle. Les ruines de 1945 faisant écho à celles 1918.

A peine sortie de la guerre 14-18, la population d'Amiens doit faire face à la Seconde Guerre mondiale. Un quart de la ville est détruit, plus de 60% du centre ville, notamment en mai 1940 et en mai 1944. Joëlle Novic, l'auteure du film, nous fait entendre des témoignages comme celui de cette femme qui évoque les bombardements sur la gare de Saint Roch le 18 mai 1940 :

« il est 15h30, une escadrille se manifeste au-dessus de la gare et attaque, c’est un déluge de fer et de feu (…) il est tombé une trentaine de bombes et l’attaque a duré vingt minutes, un silence profond succède au fracas des explosions seulement troublé par le gémissement des blessés (…) »