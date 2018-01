Côte-d'Or, France

Vu le temps, je vous propose d'aller vous réfugier au musée des beaux-arts de Dijon. C’est l'un des plus importants, l'un des plus beaux et l'un des plus anciens musées de France ! Le visiter et le revisiter, c’est toujours une bonne idée, surtout que c’est gratuit ! Je vous recommande quand même de prendre un audioguide. Il ne coûte que 4 euros, et la visite n’en sera que plus intéressante. Mais si je vous en parle aujourd’hui, c’est pour vous donner une idée pour occuper vos gamins qui commencent à vous rendre fou, à force de trainer dans vos pattes pendant les vacances !!! Ce dimanche, le musée vous propose un atelier pour les 6-9 ans. Un atelier pour s’amuser à se faire peur, en créant un portrait d’affreux inspiré par les vilains, les pas beaux, les méchants du musée...

"Les affreux" : atelier réservé aux 6-9 ans. Dimanche 7 janvier à 14h30, durée : 1h30

Tarif : 3 euros. Pensez à réserver ! 03 80 48 88 77



les affreux

On peut aussi aller se mettre au chaud au ciné, pour aller voir, en avant-première, le film « Normandie nue » :

Une histoire qui se passe à Mêle sur Sarthe, un petit village normand, où les éleveurs sont touchés par la crise. François Cluzet incarne Georges Balbuzard, le maire de la ville, un maire qui n’est pas du genre à se laisser abattre et qui décide de tout tenter pour sauver son village…

Le film « Normandie nue », à voir en avant-première dimanche 7 janvier à 16h au cinéma Le Darcy à Dijon.



Un p’tit loto pour terminer : Le Dijon Bourgogne Handball organise un loto samedi 6 janvier à 20h à Saint-Apollinaire, à la salle Tabourot des Accords route de Quétigny. c'est 26 euros, mais il y a une voiture et un scooter à gagner ! Renseignements et inscriptions auprès du DBHB