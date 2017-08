Sortir en Périgord le programme de votre week-end !

Lecture,pétanque,montgolfières,journée de feu ou festive ,cheval et agriculture....

Je lis donc je suis ! A Lalinde samedi et dimanche Lire en Bastide

Une quarantaine d’auteurs ,romanciers, historiens, essayistes, mémorialistes ,poètes, réalisateurs de bandes dessinées et illustrateurs pour la jeunesse présentés par les librairies locales et leur éditeurs. Le programme café littéraire, table ronde sur le roman historique avec Bernard Bonnelle et Michel Bernard, samedi 21h concert gratuit avec Michel Herbin et le Mary Swing Trio. Ces animations se dérouleront au cœur de la bastide,la place de la Halle, la Maison de Montard et ses jardins, le Square Lignac-Café littéraire à la petite cuillère, parmis les auteurs présents :Jean Luc Aubarbier, Georges Pernoud, Claude Villers,Jean Bonnefon, Michel Testut, Patrick Salinié……et la participation de Pierre Lemaitre Goncourt 2013

35e National pétanque de Périgueux

Samedi et dimanche sur les allées Tourny (en face de la préfecture) samedi 9h30 : triplette-en poules,6 National Féminin doublette en Poules Dimanche 9h : 1/8 et 1/4 de finales -14h : 1/2 finales -16h : finales 14h30- Grand Prix des partenaires, doublette sénior, féminin doublette

1er Challenge du Périgord de Montgolfières à St Pierre de Chignac

Pendant ce week-end des 26 et 27 aout, des vols le matin et l’après-midi, samedi de 8h à 12h marché fermier sous la halle,dès 19h30 déguster les produits des exposants régionaux sous les airs d’un concert jazz.Dimanche à partir de 10h30 exposition de voiture anciennes place de la mairie,parade automobile vintage,atelier de maquillage pour les enfants, danses et chansons du folklore périgourdins en tenues traditionnelles avec le groupe Los Croquants d’Escornabiau

Une journée de Feu à Excideuil

L’amicale des sapeurs-pompiers d’Excideuil organise cette journée samedi au boulodrome à partir de 8h casse-croute (5 euros) sur réservation,9h30 randonnée 10 km (3 euros ),10h départ Trail 7 km (4 euros ) (parcours pompiers à l’arrivée) 14h : démonstration puis manipulation par le public du matériel des sapeurs-pompiers ,toutes la journée exposition de matériels et véhicules de 1875 à nos jours, simulateurs de conduite, voiture tonneaux, protection civile 20h : Repas entrecôte sur réservation, 22h Bal des Pompiers gratuit, réservation casse-croute et repas 06 34 04 29 07-06 72 14 39 33

Samedi 26 Aout Journée Festive à Saint Georges de Montclar

A partir de 14h de nombreuses associations animent l’après-midi avec des ateliers gratuit médiévaux, des démonstrations, du tir à l’arc, des combats à l’épée, des chiens-loups, du maquillage. A 18h30 défilé : Histoire en costume, et en musique 20h repas et bal avec orchestre

Journée du Cheval à Saint Michel de Villadeix dimanche 27 aout

C’est la 1er édition organisée par Périg’horses pension, le matin spectacle équestre amateur liant art du cirque et travail en liberté, à midi repas crêpes et l’après-midi vide sellerie gratuit. Information et réservation 06 26 74 16 20

Comice Agricole à Fanlac dimanche 27 aout

Exposition vente de matériel agricole neuf et occasion,9h30 exposition animaux de la ferme,10h30 messe du comice accompagnée à l’orgue, marché festif, restauration sur place,15h concours de labour et de nombreuses animation l’après-midi

A Saint Crépin-Carlucet (le Poujol ) 1er édition de Fest’Agri

Dimanche 27 aout avec l’association des agriculteurs du Sarladais, partir de 10h :exposition d’animaux, démonstration de chiens de troupeau, exposition de matériels,12h30 repas locale avec salade de gésiers, cochon de lait grillé et haricots, fromage, dessert, café et vin compris 18 euros. Toutes la journée jeux de plein air, ventrigliss, balade en calèche, une buvette avec la bière locale de la brasserie Sarladaise Renseignements et inscription au repas 06 80 60 58 92