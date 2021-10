"Sortir et se changer les idées" : le gala des séniors fait son retour au Mans

L'ambiance est à la fête au Forum du centre des expositions du Mans. Depuis le 21 octobre et jusqu'au samedi 30, 20.000 spectateurs vont profiter du gala des seniors. C'est autant qu'en 2019. L'année suivante, l'édition avait été annulée à cause de l'épidémie de coronavirus. C'est donc un soulagement de pouvoir danser et s'amuser ensemble. "J'ai peu de ressources donc je ne vais pas au spectacle. La dernière fois, c'était avant le Covid et c'était déjà proposé par la ville du Mans. Ça fait du bien de revoir plein de monde", souligne Ginette, retraitée mancelle de 68 ans. Le spectacle est gratuit pour les plus de 65 ans.

Une bouffée d'air frais pour de nombreux retraités privés de spectacles et de sorties

La thématique du gala, intitulé "Ça tourne" fait honneur au cinéma musical avec de grands classiques abordés comme Bodyguard, Grease, West Side Story. La salle est plongée dans le noir à l'arrivée sur scène des élèves de l'institut national du music-hall du Mans et d'une troupe de professionnels. "On n'a pas beaucoup l'occasion de voir des spectacles de music-hall. La mise en scène, les décors, les costumes : c'est vraiment très réussi. Ça nous donne envie de chanter", raconte Claudine, les yeux émerveillés.

Les gradins du forum du centre des expositions du Mans sont remplis ! © Radio France - Solène de Larquier

Dans le public, plusieurs résidents d'Ehpad de l'agglomération mancelle. C'est le cas de Guy Cabaret, un nom particulièrement approprié pour l'occasion. "Cabaret pour un cabaret, ça m'amuse", sourit l'homme assis dans son fauteuil roulant. "Ça me plaît de sortir et de me changer les idées", ajoute-t-il. Pour le personnel de l'Ehpad Beaulieu du Mans, c'est aussi une bouffée d'air frais. "Il ne loupe pas une miette du spectacle. Les sorties sont encore un peu restreintes, alors là c'est la grande sortie de l'année", se réjouit Anne-Sophie Mureau, animatrice.

Personne n'est mis à l'écart. Ceux ayant des difficultés à se déplacer sont amenés en navette jusqu'au Centre des expositions. Le spectacle se déroule jusqu'à samedi, avec deux séances par jour, une l'après-midi réservée aux séniors et une le soir.