Sortir - France Bleu Loire Océan en direct de la Nantes Digital Week #4 édition

Du 14 au 24 septembre 2017, la #4 édition de La Nantes Digital Week investit la cité des Ducs. France Bleu Loire Océan, plus "branchée" que jamais sera en Direct de la Cité des Congrès le dimanche 17 septembre.

La Nantes Digital Week investit Nantes dans une #4 édition encore plus riche, surprenante et fascinante. Durant 10 jours vous allez pouvoir découvrir des expérimentations, suivre des formations, participer à des créations, assister à des rencontres autour des cultures numériques...

La Nantes Digital Week vous propose pas moins de 110 événements dans 70 lieux à Nantes et sa banlieue.

France Bleu Loire Océan sera connectée en DIRECT depuis la Cité des Congrès le dimanche 17 septembre entre 14h et 17h pour vous faire vivre cet événement « branché ».

Les formats sont multiples, et les croisements parfois inattendus, incarnant pleinement le bouillonnement et la diversité du numérique nantais et de son goût pour l’hybridation. - Nantes Digital Week