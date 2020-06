Souchon au Printemps de Bourges 2021

Alain Souchon donnera le coup d'envoi du printemps de Bourges, l'année prochaine. C'est officiel, la soirée de lancement le mercredi 5 mai programmera les artistes initialement prévus cette année : outre Alain Souchon, on retrouvera Catherine Ringer (des Rita Mitsouko), Tryo et Calypso Rose. La création Portishead aura lieu le 7 mai. Philippe Katerine, Izia et Dyonysos, entre autres, sont annoncés également le vendredi pour la Happy Weekend. Matt Pokora et Eva refermeront le festival le dimanche 9 mai. Les billets 2020 restent valables pour l'édition 2021. Le Printemps de Bourges dévoilera le reste de la programmation à l'automne.