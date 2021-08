Soulac-sur-Mer : les vacanciers profitent enfin du soleil

Le soleil revient enfin en Gironde. Il devrait faire plus de 25 degrés toute la semaine sur le littoral. Les touristes de fin d'été se réjouissent : ils ont bien choisi leurs dates de vacances et vont pouvoir profiter de la plage.

Les touristes sont nombreux dans les rues du centre-ville de Soulac-sur-Mer. Ils parlent anglais, allemand, italien... et puis il y a quelques locaux. Nora et Hicham arrivent de Saint-Denis-de-Pile, près de Libourne. Ils se promènent au soleil pendant que leurs enfants sont au mini-club du camping : "Ils profitent bien du parc aquatique ! Il nous faut un peu de temps pour nous aussi, les vacances c'est pour tout le monde." Le couple de restaurateurs a préféré travailler tout le début de saison, avant de prendre des vacances fin août. Une pause bienvenue dans une période difficile : "C'est un peu compliqué avec le pass sanitaire, on a préféré fermer la terrasse. On ne fait que de la vente à emporter ou de la livraison à domicile".

Plage, piscine, vélo

Tous les vacanciers se réjouissent d'avoir du beau temps. Hubert et Brigitte n'ont pas choisi leurs dates de vacances en fonction de la météo, ils se sont adaptés aux congés de leurs enfants qui habitent en Gironde, "mais on a de la chance ! On arrive de Normandie, le temps n'était vraiment pas terrible." Alors ils comptent bien profiter du soleil : "le programme c'est vélo, plage, visites et moments en famille".

Même programme pour Éline et sa famille, qui arrivent du Beaujolais : "la plage, la piscine et du repos !"

Les vendeurs des boutiques d'accessoires de plage sont débordés. Hugo sort justement de l'une d'elles, une planche de surf sous le bras : "je pars toujours en vacances fin août avec ma famille. Si on part en juillet, c'est dur de voir partir les autres en août alors que nos vacances sont terminées." Ses enfants vont encore pouvoir profiter de la plage une dizaine de jours, avant de reprendre le chemin de l'école.