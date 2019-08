Soumans : la plus petite piscine de Creuse fait le plein cet été

La piscine de Soumans est la plus petite piscine publique du département. Située dans une commune d'environ 600 habitants, elle n'est ouverte que l'été. Mais elle a beaucoup d'adeptes, avec parfois, 200 entrées par jour.

Soumans, France

Elle est petite, mais pleine de charmes. La piscine de Soumans voit défiler les nageurs, en ce moment. Le bassin de 24 mètres n'est ouvert que deux mois dans l'année: en juillet et en août. En effet la piscine est découverte. Cependant l'été elle a beaucoup de succès auprès des enfants et des familles du secteur.

Les bons jours, elle comptabilise jusqu'à 200 entrées.

Une piscine en pleine nature

Le bassin de 24 mètres de long, est situé à l'extérieur de cette commune de 600 habitants, entre les champs et les terrains de sport municipaux. "C'est une piscine en pleine nature", décrit Eric, un Creusois qui emmène ses filles prendre des cours de natation à Soumans.

Les enfants peuvent apprendre à nager à la piscine de Soumans. © Radio France - Camille André

"C'est assez surprenant de trouver un tel équipement ici", estime Christine. Cette maman, originaire de région parisienne a découvert la piscine de Soumans, il y a plusieurs années, par hasard, grâce à un dépliant de l'office de tourisme. Depuis, ses filles prennent des cours de natation et de perfectionnement tous les étés en Creuse, pendant leurs vacances. "C'est le seul endroit où elles prennent des cours. La piscine est très agréable. C'est chauffé, et le maître-nageur est très pédagogue", assure-t-elle.

Un maître-nageur du Nord, qui revient tous les étés à Soumans

La petite piscine de Soumans a aussi séduit le maître-nageur, Didier Sauvage. Il vient surveiller le bassin depuis 12 ans. Pourtant, Didier Sauvage travaille dans un autre centre aquatique le reste de l'année, dans le Nord.

La piscine est entre les champs et les terrains de sport municipaux. © Radio France - Camille André

L'été, au lieu de partir en vacances, il préfère passer son mois d'août en Creuse: "J'aime bien la région, c'est calme, le matériel de la piscine est très bien. J'aime aussi le fait d'être en plein air... Et puis il fait meilleur que dans le Nord!" plaisante-t-il.

Des tarifs très attractifs

Cette piscine de proximité présente aussi l'avantage d'être peu coûteuse. L'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. Elle coûte 1,5 euros pour les 6-16 ans et 2 euros pour les plus de 16 ans.

En tout, la Creuse dispose de 6 piscines. Celles de Guéret, Aubusson, La Souterraine et Evaux-les-Bains sont couvertes et ouvertes toute l'année. Les deux piscines découvertes sont à Soumans et à Marsac. La piscine de Marsac est un bassin naturel.