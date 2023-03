Sous la place de la mairie de Niort, des fouilles révèlent les vestiges d'un ancien bâtiment religieux

C'est un chantier qui attire le regard des curieux en centre-ville de Niort. Des fouilles archéologiques sont menées devant la mairie, dans le cadre de la rénovation de la place Martin-Bastard. Elles ont démarré début février et doivent se poursuivre jusqu'en août. Et il y a déjà des découvertes. Les latrines, autrement dit les toilettes, de l'ancien oratoire ont été découvertes. Cet oratoire a accueilli des prêtres séculiers à partir de 1617. Ils y ont fondé un collège pour les jeunes niortais.

Des latrines riches d'enseignements

Et elles sont riches d'enseignements car à l'époque ces latrines servaient aussi de poubelles. "On ne s'attendait pas à les trouver et à ce qu'elles soient aussi monumentales", précise Cédric Gérardin, responsable d'opération chez Hadès archéologie, la société qui s'occupe de ces fouilles. Des latrines de quatre mètres de profondeur. "L'objectif est de pouvoir y descendre. Il va falloir les conforter avec des équipes spécialisées", poursuit-il. Un à deux m3 vont ensuite être prélevés.

Les premiers sondages ont révélé la présence de morceaux de céramique, de verre, d'ossements d'animaux... qui permettront d'en savoir plus sur la consommation et le mode de vie de ces moines oratoriens. "On a vu des vertèbres de poisson par exemple. Donc ces moines avaient les moyens d'accéder à une alimentation que toute la ville de Niort ne pouvait pas s'offrir", indique Jérôme Primault, conservateur du patrimoine à la DRAC la direction régionale des affaire culturelles Nouvelle-Aquitaine pour qui "ça va être très intéressant à mettre en parallèle avec la future ouverture de la zone de fouilles qui va probablement tomber sur une zone d'habitation appartenant là plutôt à la population courante".

Les latrines descendent à 4 mètres de profondeur. Elles vont devoir être confortées pour pouvoir y descendre. © Radio France - Noémie Guillotin

Des édifices rasés à la fin du 19e siècle pour la construction de la mairie de Niort, inaugurée en 1901. Les vestiges les plus anciens découverts datent de l'époque médiévale. Tout sera ensuite étudié. "L'objectif, c'est d'étudier la totalité des vestiges qui vont être détruits par les travaux d'aménagement sur la commune, de façon à les documenter le mieux possible, les dater, les comprendre et les replacer dans un contexte plus large", explique Jérôme Primault, de la DRAC. Les morceaux, objets découverts seront ensuite remis à l'Etat "qui n'a pas vocation à conserver ce mobilier à long terme dans ses dépôts et fait en sorte de rétrocéder ce matériel archéologique à des structures qui sont en capacité de le conserver ou pourquoi pas de l'exposer et le valoriser", détaille-t-il. Des structures qui existent à Niort, via notamment les musées.

Des morceaux de céramique mais aussi de verre ont été retrouvés. © Radio France - Noémie Guillotin