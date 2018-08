Je me trompe ou il fait sacrément chaud, là ?... Hydratez-vous en partant en balade !

Fête à Eglise-Neuve-d’Issac, ce week-end

A Eglise-Neuve-d’Issac, un marché gourmand vous est proposé samedi dès 19h avec de nombreux producteurs locaux et une animation musicale. Dimanche, randonnée pédestre de 8 ou 12km à 9h (les inscriptions, à 2 euros, se font sur place). La 8ème fête du bois investit ensuite, dès 10h, Eglise-Neuve-d’Issac, avec plus de 50 exposants, du sculpteur sur bois à l’ébéniste en passant par le tourneur sur bois. Danses folkloriques, balades en poney, jeux géants en bois, démonstrations d’engins forestiers, atelier boomerang, repas paëlla et feu d’artifice viennent compléter cette journée.

Nuit d’étoiles samedi à Coulounieix-Chamiers

La Section Astronomie du FLEP vous accueille samedi à partir de 21h sur le site de « la Rampinsolle » pour une Nuit de découverte et d'observation du ciel pour découvrir le ciel, accéder à des lunettes et télescopes et en compagnie de guides passionnés, observer la pluie d’étoiles filantes des Perséides, de véritables poussières de comète. Cet événement est gratuit pour tous, il peut se partager en famille et en toute convivialité. Venez partager des moments forts avec les astronomes amateurs qui animent bénévolement le site d’observation de la « Rampinsolle ». Pour en savoir plus : astronomie.akiway.com

Le moyen-âge à Saint-Pierre-de-Côle

L’association « Renaissance du Vieux Bruzac » vous invite à venir à Saint-Pierre-de-Côle, ce week-end. Samedi et dimanche, de 11h à 18h30 au château de Bruzac, vous seront proposées des visites guidées en costume médiéval, en marge de démonstration et d’initiation à la calligraphie médiévale (libre participation).

Samedi associatif à Ribérac

Les associations de Ribérac se rassemblent samedi pour vous proposer chacune une bodega et un repas spécifique. Quelles associations ? Car rugby, Car foot, futsal, comité d’animation, club de poker, école de rugby, amicale des anciens du rugby, fit oxygène, amicale des sapeurs-pompiers. Au programme des animations gratuites, de 18h à 21h : présence d’une fanfare cubaine et de la banda des Lézards Lussacais. De 21h à 2h du matin : spectacle « La furia du sud » avec le groupe « Flagrants délires » et le DJ Balpore’s. Tout au long de la soirée, un taureau mécanique et une structure gonflable accueilleront vos enfants.

Exposition et marché artisanal à Brantôme, dimanche

La « Venise du Périgord » accueille ce dimanche, toute la journée sur l’espace du grand jardin des moines de Brantôme, une exposition et un marché artisanal. Sur place : des véhicules militaires, une collection de jouets anciens, des moteurs d’avions à hélice, de l’artisanat, un marché de producteurs de pays, et de la musique avec la banda de Chabanais.