Sous le Soleil : une expo à Saint-Tropez, on vous invite à sa présentation en avant-première

Bénédicte Delmas, Adeline Blondieau et Tonya Kinzinger incarnaient les trois héroïnes de Sous le Soleil

Vous avez forcément déjà entendu parler de Sous le Soleil. La série culte, tournée à Saint-Tropez a marqué toute une génération de téléspectateurs entre 1995 et 2008. Beaucoup d'Azuréens ont d'ailleurs été un jour figurant dedans.

Le tournage de Sous le Soleil avait lieu dans les décors naturels de Saint-Tropez © Maxppp - Philippe Arnassan

Immense succès (aussi) à l'étranger

La série a également connu un immense succès à l'étranger, devenant la plus exportée dans le monde. En fait, Sous le soleil était notre Melrose Place à nous.

Décor idyllique

Des décors idylliques : la série était tournée hors-saison, dans le golfe de Saint-Tropez. Est-ce nécessaire de rappeler que le décor naturel est juste incroyable ? S'ajoutaient une bande-son enivrante signée Pascal Obispo et des scénarios rythmés. La série a ainsi eu du succès dès les premiers épisodes.

Laure, Caroline et Jessica

Ce qui a vraiment fait le charme de Sous le soleil, ce sont les trois personnages principaux féminins, Laure (Bénédicte Delmas), Caroline (Adeline Blondieau) et Jessica (Tonya Kinzinger), qui ont grandi avec la série. Les scénarios abordaient des sujets tels que les relations humaines, l'amour, l'amitié et des sujets de société, toujours dans un cadre de rêve, chaud et ensoleillé, même si les tournages se passaient en hiver.

Une expo jusqu'en 2024

Une exposition est organisée au Musée de la Gendarmerie et du Cinéma de Saint-Tropez pour plonger les fans dans l'univers de la série, avec des anecdotes, des coulisses de tournage et bien sûr, les décors mythiques.

