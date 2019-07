Sous-marin, usine à paillettes, hôtels de luxe… : cinq jeunes ont fait une visite inédite de la Normandie

Cinq jeunes sélectionnés par l'agence Normandie attractivité sont partis à la découverte de la région en avril 2019. L'objectif est de promouvoir la région en partageant leur expérience sur les réseaux sociaux et à travers des vidéos Youtube. Le premier épisode est publié ce lundi 8 juillet.

Normandie, France

"C'était magnifique !" Trois mois après sa visite en Normandie, Arianto est encore émerveillé. Cet Indonésien de 31 ans a participé avec quatre autres jeunes à l'Amazing Normandie Tour organisé par l'agence Normandie attractivité. Pendant cinq jours, en avril 2019, ces cinq jeunes originaires d'Inde, d'Indonésie, de Thaïlande, de Grande-Bretagne et de la région tourangelle ont parcouru les cinq départements normands pour faire des rencontres et des visites pour le moins inédites. Des découvertes qu'ils ont partagés sur les réseaux sociaux et dans des vidéos Youtube. Le premier épisode sera publié à 17 heures ce lundi 8 juillet sur la chaîne Normandie Région-Monde. Objectif : promouvoir la région.

Des ambassadeurs de la Normandie

"Les étudiants internationaux sont, pour nous, de superbes ambassadeurs notamment quand ils retournent dans leur pays et racontent tout ce qu'ils ont pu vivre de fantastique", explique Anne-Sarah Moalic, directrice déléguée de Normandie attractivité.

Mais ce projet doit aussi permettre de faire découvrir la Normandie... aux Normands ! "Avec la réunification, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à voir d'un côté ou de l'autre du territoire et à travers les yeux de ces cinq jeunes, on veut donner envie aux Normands d'aller regarder ce qu'il se passe autour d'eux, des choses dont ils n'ont parfois pas encore entendu parler."

Il y a eu peu de candidats pour participer à ce projet et pourtant, ceux qui ont osé se lancer ont vécu une expérience inédite.

On est monté tout en haut du Mont-Saint-Michel. Pour moi, c'est vraiment un bon souvenir et ça reste dans ma tête"

Ewan, Aishwarya, Arianto, Thitapa et Juliette ont donc visité des lieux normands méconnus ou fait des visites originales. Parmi elles : prendre des cours particuliers de dessin à Giverny, dormir dans des hôtels de luxe, visiter la manufacture Langlois-Martin à L'Aigle spécialisée dans la création de paillettes pour la haute-couture, faire un tour de circuit avec l'Alpine à Dieppe ou encore dîner dans un sous-marin à Cherbourg, "on nous a dit que seuls les présidents avaient le droit !, raconte Juliette. On se sent vachement privilégiés."

Ce que Arianto retient, lui, c'est surtout la visite du Mont-Saint-Michel. "On est monté tout en haut. Pour moi, c'est vraiment un bon souvenir et ça reste dans ma tête"

Dans la tête... mais pas uniquement ! Leur voyage est en effet raconté dans des vidéos puisque tout au long du séjour, ils ont été filmés. Cette expérience aussi est inédite pour eux raconte Juliette. "Par moment, on était filmé de partout et quand on arrivait dans des hôtels, _les gens disaient qu'on était des stars_, nous demandaient si c'était pour la télé ou quelque chose comme ça alors que pas du tout !" Alors une autre aventure les attend à présent : se découvrir dans des vidéos Youtube.