Sous pass sanitaire et masqué, le marché de Noël est lancé à Orléans !

C'est vraiment parti pour la magie de Noël ! Le marché de Noël débute ce lundi 29 novembre à Orléans. Les chalets en bois ouvrent ce lundi à 11h, les attractions aussi, à l'exception de la grande roue de la place du Martroi, qui elle a commencé à tourner dès vendredi 26 novembre.

Une centaine d'exposants, des créateurs, des vendeurs de chichis et de vin chaud, des vendeurs de sapin également, vont se succéder dans les 70 chalets de ce marché. Il est installé cette année sur quatre lieux du centre ville : la place du Martroi, le haut de la rue Royale, la place de la République et la place de Loire.

Pass sanitaire et masque obligatoires

Il faudra, à l'entrée sur chacun de ces lieux, présenter un pass sanitaire et porter le masque partout, des contraintes rendues nécessaires par une nouvelle flambée de l'épidémie de Covid 19, et toujours conditionnées à une nouvelle évolution de la situation sanitaire et donc des mesures gouvernementales. Mais au moins, le marché de Noël a lieu, cette année, et c'est un soulagement pour la mairie d'Orléans.

L'an dernier il avait fallu annuler ce marché et se contenter de quelques animations. Cette fois, il a été nécessaire de fermer les quatre sites pour procéder au contrôle du pass sanitaire, ce qui rendra sans doute la déambulation des visiteurs plus compliquée, mais c'est déjà ça selon William Chancerelle, l'adjoint au maire d'Orléans en charge de l'événementiel : "nous souhaitions proposer un marché de Noël malgré ces contraintes, et qu'il soit le plus festif possible. Avec des propositions différentes selon les lieux. Il y aura par exemple place de Loire un stand réservé aux acteurs de l'économie sociale et solidaire et de la transition écologique".

Les principales animations du marché de Noël

Illumination de la façade de la cathédrale d'Orléans : tous les soirs de 17h30 à 21 heures place Sainte-Croix

Inauguration en musique du marché : mercredi 1er décembre à 17h30, place du Martroi

Maison du Père-Noël place du Martroi

Balades en calèche les dimanches 12,19 et 26 décembre : gratuit dans la limite des places disponibles, départ toutes les 20 minutes du parvis de la cathédrale

Exposition photos "Un Noël à Munster" sur les grilles de l'hôtel Groslot, pour célébrer les 61 ans du jumelage avec la ville allemande

Le marché de Noël du réemploi et du local place de Loire : 10 chalets dédiés à l'économie circulaire, à la réparation, du 29 novembre au 18 décembre, qui seront remplacés du 19 au 24 décembre par des producteurs orléanais.

Les horaires du Marché de Noël

Du lundi au vendredi : 11h - 20h

Les samedis et dimanches : 10h20h

Le vendredi 24 décembre : 11h - 18h

Le samedi 25 décembre : 16h - 20h

A noter que France Bleu Orléans sera présent dans un stand de la place du Martroi, tout au long du marché de Noël

Les détails et les animations sont disponibles sur le site de la mairie d'Orléans