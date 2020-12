Une souscription publique lancée pour restaurer l'orgue de l'église Notre-Dame de Mamers

C'est "un bout du patrimoine local culturel, cultuel et musical" de Mamers qui est bien mal en point. Le grand orgue de l'église Notre-Dame à Mamers, le plus imposant du nord Sarthe datant de 1901, a besoin d'une bonne remise en état après 33 ans sans restauration effectuée. Seuls les deux accordages financés chaque année par la mairie ont permis de limiter la casse.

"Le risque, c'est que l'instrument devienne totalement muet d'ici un an au vu des réparations à réaliser, s'inquiète l'organiste Loïc Desauty, également président de l'association Les amis des orgues de Mamers. On entend déjà _des dissonances sur certains jeux_. Des instruments qui ont 120 ans, c'est vraiment à préserver !" Une souscription publique a donc été lancée le 14 décembre par l'association et la mairie pour obtenir les fonds nécessaires. "Ça participe à la beauté des cérémonies, c'est notre patrimoine, donc il est temps de se mobiliser pour le sauver", ajoute le maire Frédéric Beauchef.

Loïc Desauty, l'organiste, entend déjà des dissonances sur certains jeux de l'orgue © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

45.000 euros de remise en état

La rénovation devrait prendre au moins quatre mois. Au programme : enlever les 1.830 tuyaux, les nettoyer, les réaccorder et refaire l'étanchéité. Des travaux qui devraient coûter au minimum 45.000 euros. La municipalité va donc apporter son concours financier : _"_pour un euro récolté, on mettra un euro du budget municipal afin de doubler la mise", indique Frédéric Beauchef.

L'association espère obtenir les fonds nécessaires à temps, avant que l'orgue ne s'abîme davantage. _"_Les dons sont défiscalisés à 66% pour les particuliers et à 40% pour des entreprises, rappelle Loïc Desauty. Si un habitant donne 100 euros, ça ne lui en coûte en fait que 33". De quoi inciter certains, il l'espère, à participer via le bulletin de souscription en ligne ou par courrier au presbytère.