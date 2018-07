Belfort, France

Parfois les histoires d'amour naissent d'un tout petit détail. C'est le cas aux Eurocks comme ailleurs, mais pour Anthony, ce fut en 2012, devant la Greenroom, juste avant le concert de The Cure, où il a croisé Julie: "J'avais une gourmette avec mon prénom dessus. D'un coup j'ai entendu mon prénom justement et il y avait cette fille avec sa copine. J'ai compris qu'elles avaient deviné grâce à la gourmette. On a donc commencé à discuter, on a échangé nos numéros. Le lundi je l'ai appelée, on s'est revus et depuis on ne s'est plus quittés. Aujourd'hui on a deux enfants". Depuis, chaque année, le couple va aux Eurocks pour tenter de retrouver le lieu exact où la rencontre s'est déroulée.

Anthony et Julie retournent aux Eurocks chaque année (ici en 2015)

J'avais craqué sur lui et c'est mon amie qui est allé le voir, comme à l'école

Un autre couple fait également son pèlerinage amoureux lors du festival. Il s'agit d'Elisa et de son chéri, Cyril. Ils se sont rencontrés en 2016, lors du concert de Louise Attaque. Elisa s'est retournée et elle l'a vu: "_Je l'ai trouvé très séduisant. Je sais pas si on peut appeler ça un coup de foudre mais il s'est passé quelque chose_. J'en ai parlé à une amie qui était avec moi et elle est allée lui dire, comme à l'école. On a passé le reste de la soirée tous ensemble et à la fin, mes copines l'ont invité au barbecue du lendemain chez mes parents. C'était le suspense, mais finalement il est venu et on ne s'est plus quittés". Le couple a même fait une petite cérémonie l'année dernière lors des Eurocks, pour son premier anniversaire.

2016, l'édition de la rencontre pour Cyril et Elisa, avec leurs amis

Il m'a retrouvée des semaines après sur Facebook

Anne-Charlotte et Dylan eux se sont rencontrés l'an dernier enfin c'est surtout Dylan qui a rencontré Anne Charlotte: " En fait c'est lui qui m'a vue. J'avais une peluche rose sur le dos et je dansais avec des amis. Mais il n'a pas osé m'aborder, même s'il m'a suivie sur tout le festival. Ce soir là je m'étais identifiée sur Facebook. Il a donc fait des recherches, et au bout de plusieurs semaines m'a contactée, via Facebook. On s'est vus et voilà, on se marie l'année prochaine". Anne-Charlotte et Dylan vont évidemment y retourner cette année pour leur premier anniversaire.