Belfort, France

Il ne sait pas trop d'où l'envie lui est venue, sans doute en regardant des reportages à la télévision. Dès l'âge de 10 ans, Benoit a harcelé ses parents pour s'approcher des Eurockéennes. Comme il était trop petit pour aller voir des concerts, la famille faisait donc le tour du Malsaucy en voiture: "J'entendais le son, je voyais les lumières et ça me faisait rêver". A 16 ans le rêve de Benoit se réalise enfin. Nous sommes en 2005 et l'adolescent fait ses premières Eurocks: "_Je me sentais adulte_. Je n'imaginais pas que c'était aussi grand et qu'il y avait autant de monde, c'était vraiment impressionnant".

Benoît a fait de sa passion son deuxième métier

Depuis, Benoit n'a jamais manqué une édition et le festival a même suscité une vocation. A côté de son travail en semaine, Benoit vit sa passion tous les week-ends: "Je suis éclairagiste sur des concerts et avec mes collègues on essaye de se rapprocher de ce que font les Eurocks. D'ailleurs on en rigole souvent ensemble: parfois on se dit: tiens là on dirait les Eurocks".

Benoit n'a plus manqué une édition depuis 2005 - Benoit Donato

A la recherche d'éditions originales

Benoit est aussi devenu un collectionneur d'objets en tout genre, autour des Eurocks: " J'aime surtout les objets des premières éditions, j'ai beaucoup de sous-bocks, une mobi carte, des affiches. Je recherche surtout des éditions originales".

Les dates de cette édition 2018 sont en tout cas affichées sur son calendrier depuis bien longtemps. Benoit ira avec des amis ou de la famille.